Đạo diễn Bong Joon Ho dự khai mạc LHP Cannes

Ngày 6/7, đạo diễn Bong Joon Ho đã có bài phát biểu khai mạc LHP Cannes lần thứ 74.

Ngày 7/7, The Korea Herald đưa tin đạo diễn Bong Joon Ho, chủ nhân giải Cành cọ Vàng 2019, đã có bài phát biểu khai mạc LHP Cannes lần thứ 74. Buổi lễ được tổ chức tại Grand Theatre Lumiere, Pháp hôm 6/7 theo giờ địa phương.

Trong bài phát biểu, Bong Joon Ho cho hay ông được giám đốc nghệ thuật Thierry Fremaux mời góp mặt trong chương trình với tư cách cây cầu kết nối LHP Cannes 2021 với sự kiện lần thứ 72 tổ chức hai năm về trước. Do ảnh hưởng của Covid-19, LHP Cannes lần thứ 73 đã không diễn ra như thông lệ.

Đạo diễn Bong Joon Ho phát biểu khai mạc LHP Cannes 2021 hôm 6/7. Ảnh: EPA.

“Được gặp các bạn ở đây khiến tôi có cảm giác chúng ta chưa từng có một năm gián đoạn. Liên hoan phim có thể bị gián đoạn, nhưng điện ảnh thì không. Nghệ thuật thứ bảy sẽ tiếp tục phát triển giống như chuyến tàu điện ảnh mà anh em nhà Lumiere đã lăn bánh”, vị đạo diễn phát biểu.

Trong chương trình, Bong Joon Ho đã trình bày bài phát biểu của mình bằng tiếng Hàn. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Mỹ Jodie Foster phát biểu khai mạc bằng tiếng Pháp; nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar trình bày phiên bản tiếng Tây Ban Nha và trưởng ban giám khảo Cannes 2021, nhà làm phim Spike Lee, lặp lại bằng tiếng Anh.

Nam diễn viên Song Kang Ho cũng xuất hiện trên sân khấu lễ khai mạc với tư cách thành viên ban giám giảo. Anh là diễn viên Hàn Quốc thứ hai trong lịch sử tham gia vào ban giám khảo LHP Cannes. Người đầu tiên là nữ diễn viên Jeon Do Yeon vào năm 2014.

Bong Joon Ho và Song Kang Ho bên giải Cành cọ vàng cho Parasite. Ảnh: Yonhap.

“Việc chúng ta tụ họp hôm nay đã là một điều kỳ diệu. Chính vì thế, được hiện diện ở đây với tôi là một vinh dự”, Song Kang Ho phát biểu trong sự kiện báo chí tổ chức sau buổi lễ. Năm 2019, Bong Joon Ho và Song Kang Ho cũng từng xuất hiện cùng nhau trên sân khấu LHP Cannes để nhận giải Cành cọ vàng cho Parasite.

Tại LHP Cannes năm nay, điện ảnh Hàn Quốc có hai tác phẩm được trình chiếu ở hạng mục không tranh giải là Emergency Declaration của Han Jae Rim và In Front of Your Face của Hong Sang Soo. Theo kế hoạch, tài tử Lee Hyung Bun sẽ xuất hiện trong lễ bế mạc LHP phim tổ chức ngày 17/7 để công bố một giải thưởng.