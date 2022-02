Đạo diễn 'Bố già' tự bỏ 120 triệu USD làm phim

Nhà làm phim Francis Ford Coppola chia sẻ ông không quan tâm tới chuyện lỗ lãi khi tự đầu tư 120 triệu USD để sản xuất bộ phim “Megalopolis” bấy lâu ấp ủ.

Theo IndieWire, năm 1969, nhà làm phim Francis Ford Coppola đã thành lập công ty sản xuất phim American Zoetrope đặt trụ sở tại California, Mỹ. Ông đã mở đường cho các nhà làm phim đang nuôi tham vọng thực hiện một tác phẩm hoành tráng bên ngoài khuôn khổ hệ thống Hollywood. Ford Coppola sẵn sàng tự bỏ tiền túi để làm một bộ phim theo ý mình và tác phẩm của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà làm phim độc lập.

Sau đó, ông quyết định dấn thân vào ngành kinh doanh rượu vang, xây dựng được một được đế chế trải dài trên các vườn nho. Công việc làm ăn này mang lại cho Ford Coppola lợi nhuận lớn hơn bất kỳ bộ phim nào ông từng thực hiện. Giờ đây, ở tuổi ngoài 80, nắm trong tay danh tiếng lừng lẫy, vị đạo diễn kiêm doanh nhân tài ba đã sẵn sàng cho thương vụ liều lĩnh nhất đời.

Francis Ford Coppola chia sẻ ông đã dành gần nửa cuộc đời dành dụm để chuẩn bị kinh phí cho bộ phim mơ ước của mình với nhan đề Megalopolis. Vị đạo diễn chia sẻ với truyền thông ông đang chuẩn bị chi 120 triệu USD tiền túi để tự đầu tư cho dự án điện ảnh của mình.

Francis Ford Coppola và bố, nhà soạn nhạc Carmine Coppola, cùng nhận tượng vàng Oscar năm 1975 cho bộ phim The Godfather Part II (1974). Ảnh: Getty Images.

Khi tiết lộ kế hoạch này với tờ GQ, Ford Coppola nhận được câu hỏi trước khi ông quyết định tự đầu tư cho dự án, lãnh đạo các hãng phim lớn phản ứng thế nào khi nghe chào hàng ý tưởng Megalopolis. “Giống như họ đã từng thôi. Khi tôi thắng 5 giải Oscars, trở thành đạo diễn điện ảnh tên tuổi lẫy lừng, họ vẫn từ chối khi nghe tôi nói về Apocalypse Now”, ông nói.

Nhà làm phim tiếp tục: “Tôi nắm quyền sở hữu Apocalypse Now. Bạn biết tại sao không? Vì chẳng ai đoái hoài đến nó. Nên hãy tưởng tượng, câu chuyện là khi tôi 33 tuổi hoặc ở độ tuổi nào đi nữa, tôi chiến thắng tại mọi giải thưởng và phá mọi kỷ lục, vẫn chẳng có ai muốn hợp tác làm phim với tôi”.

“Tôi biết rằng Megalopolis càng rõ màu sắc cá nhân, càng sát với giấc mơ của tôi, nó sẽ càng khó để thành công trong việc gọi vốn. Nhưng về lâu về dài, bộ phim ắt sẽ làm ra tiền, bởi trong 50 năm nữa, khán giả vẫn sẽ băn khoăn với câu hỏi: Ý nghĩa của Megalopolis thực sự là gì? Đạo diễn muốn truyền tải thông điệp gì với khán giả? Chúa tôi, nếu đó có ý nghĩa gì khi nó xảy ra?”, Francis Ford Coppola nói.

Megalopolis được mô tả là một bộ phim sử thi hoành tráng, khám phá tính khả thi của kế hoạch xây dựng xã hội lý tưởng (utopia). Bộ phim dự kiến lấy bối cảnh New York viễn tưởng - đô thành được lấy cảm hứng từ La Mã cổ đại. Dàn diễn viên chính góp mặt trong bộ phim vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhiều khả năng sẽ gồm Cate Blanchett, Oscar Isaac, Zendaya và Forest Whitaker.

Trong quá khứ, Francis Ford Coppola đã bỏ tiền túi để thực hiện Apocalypse Now (1979) và One From the Heart (1981). Trong khi Apocalypse Now thu về hơn 92 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trên vốn đầu tư ước tính 31,5 triệu USD , One From the Heart lại gây ra khoản lỗ trị giá 26 triệu USD . Vị đạo diễn mất hơn 10 năm để giải quyết thiệt hại tài chính này.