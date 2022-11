Đạo diễn 'Avatar' đuổi cổ giám đốc điều hành của 20th Century Studios

James Cameron phải gay gắt đấu tranh với đội ngũ điều hành 20th Century Studios để đảm bảo thời lượng bộ phim "Avatar 2".

"Avatar 2" có thời lượng dài lên tới 192 phút.

James Cameron, đạo diễn lừng danh nhưng nổi tiếng khó tính từng đuổi cổ một giám đốc điều hành của hãng 20th Century Studios, tờ Movieweb đưa tin ngày 22/11.

Cụ thể, vị giám đốc đã tới gặp để yêu cầu James rút ngắn thời lượng của Avatar 2. Điều này khiến ông cảm thấy khó chịu và mất bình tĩnh. Chia sẻ với tạp chí GQ, James Cameron tiết lộ mình đã không thể kìm chế được và quát: “Ông hãy cút ngay khỏi văn phòng của tôi”.

Đây không phải lần đầu tiên vị đạo diễn quái kiệt hành xử như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times hồi tháng 9, “phù thủy điện ảnh” tiết lộ đã phải gay gắt đấu tranh với đội ngũ sản xuất để giữ nguyên thời lượng phim.

“Thời điểm đó, chúng tôi xung đột về nhiều chuyện. Đơn cử, hãng phim cảm thấy rằng Avatar quá dài và có nhiều cảnh bay lượn. Nhưng tôi nghĩ đây mới là điều mà khán giả yêu thích nhất khi xem bom tấn này. Tôi phải gồng lên đấu tranh cho từng khung hình được tồn tại. Cho đến nay, tôi vẫn thấy hài lòng về những quyết định của mình”, ông kể.

James Cameron trên phim trường Avatar 2. Ảnh: Twitter.

Giải thích cho thời lượng của Avatar: The Way of Water, Cameron cho biết điều này là cần thiết để truyền tải nội dung và thông điệp bộ phim. “Mục tiêu của phần hai là kể một câu chuyện thật sự hấp dẫn và đong đầy cảm xúc. Sẽ có nhiều nhân vật và các mối quan hệ hơn cả dự án tiền nhiệm. Avatar 2 sẽ dài hơn vì đây là một câu chuyện lớn hơn, sâu sắc hơn”, đạo diễn chia sẻ.

Avatar 2 vừa tung trailer cuối cùng và ấn định lịch công chiếu vào ngày 16/12. Bộ phim được đông đảo khán giả cùng giới chuyên môn kỳ vọng trở thành bom tấn khuynh đảo phòng vé toàn cầu, chấm dứt kỷ nguyên thống trị của hai phim siêu anh hùng nhà DC và Marvel ra mắt trước đó.