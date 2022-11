Dạo chơi khu phố văn hóa, ẩm thực Jalan Besar nức tiếng ở Singapore

Từ vùng đầm lầy, Jalan Besar được xây dựng lại sau thế chiến thứ I. Du khách có thể tìm thấy không gian đầy sắc màu ở những căn shophouse, quán cà phê trong khu phố này.

Jalan Besar có nghĩa là “con đường lớn” trong tiếng Malaysia. Khu phố ngày nay là vết tích còn lại từ hai con sông Rochor và Kallang.

Không chỉ sở hữu sân vận động Jalan Besar Stadium lừng danh, Jalan Besar còn nổi tiếng với vô số điểm tham quan đậm tính nghệ thuật. Khi đến đây, du khách có thể đi dạo thong dong, cảm nhận nhịp sống, tìm hiểu văn hóa ở đảo quốc hiện đại.

Nghệ thuật đường phố ở khu phố lâu đời

Jalan Besar có hơn 230 căn shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) đã âm thầm chứng kiến 8 thập kỷ đầy thăng trầm của khu phố, từ thập niên 1880 đến 1960.

Con phố Syed Alwi ghi dấu sự hình thành và phát triển của mô hình shophouse độc đáo. 9 căn shophouse gây ấn tượng bởi cặp cửa sổ “mắt bò” đặt cạnh cửa số vòm phẳng trên tầng 2. Đây là nét đặc trưng riêng của Syed Alwi và không lẫn với bất kỳ công trình xưa cũ nào ở Singapore.

Syed Alwi là điểm check-in cho du khách vô số bức hình đẹp. Ảnh: heartlandertourist.

Một địa điểm mang tính nghệ thuật khác du khách không thể bỏ qua là Petain Road. Dãy 18 căn shophouse liền kề được xây dựng từ thập niên 1930 và là một trong số ít kiến trúc được bảo tồn toàn vẹn tại Jalan Besar. Những căn shophouse ở đây mang phong cách kiến trúc baroque Trung Quốc với đường nét đối xứng, vật dụng trang trí tinh tế, gạch men được lát ở sàn nhà lẫn trên tường.

Petain Road có 18 căn shophouse liền kề mang kiến trúc độc đáo. Ảnh: Mothership.

Ngoài những căn shophouse kiến trúc độc đáo, nghệ thuật đường phố cũng làm nên nét duyên dáng của khu phố Jalan Besar. Không chỉ ở khu phố này, tranh tường dường như xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên đảo quốc Singapore.

Ngay khi đặt chân đến khu phố, du khách sẽ bị thu hút bởi loạt tranh tường ngay bên ngoài căn shophouse Chye Seng Huat Hardware. 6 bức tranh tường nối tiếp nhau được thực hiện bởi họa sĩ Mike Herabot và Julie Chua. Tác phẩm cuối cùng kết lại bằng câu trích dẫn “I once dream of a life where all was how I imagined it to be” (Tạm dịch: Tôi từng mơ về cuộc sống như tôi tưởng tượng).

Bức tranh tường ngoài căn shophouse Chye Seng Huat Hardware. Ảnh: Herabot.

Jalan Besar còn được tô điểm bằng những nét vẽ sống động, đậm tinh thần Singapore qua loạt tranh tường Ang Ji Gao của họa sĩ Ben Qwek. Ang Ji Gao có nghĩa là “chó lưỡi đỏ” trong tiếng Phúc Kiến.

Những bức tranh tường xuất hiện ở hầu hết mọi ngóc ngách của khu phố Jalan Besar tại Horne Road, Plumer Road, Hamilton Road. Ảnh: aandavan_063

Ngoài những bức tranh tường, du khách yêu nghệ thuật còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm gốm chế tác tinh xảo ở studio Mud Rock Ceramics,. Studio được sáng lập bởi hai nghệ nhân gốm Singapore Ng Seok Har và Michelle Lim. Du khách có thể tham gia lớp học làm gốm ở đây để tạo nên các tác phẩm gốm của riêng mình mang về làm quà tặng cho người thân và bạn bè.

Du khách có thể đặt lịch hẹn trước với cửa hàng để đến tham gia lớp làm gốm hoặc mua sản phẩm. Ảnh: Mud Rock Ceramics.

Khu phố của những quán cà phê xinh đẹp

Sau khi chiêm ngưỡng kiến trúc của những căn shophouse và nghệ thuật đường phố, du khách nên dừng chân nghỉ ngơi tại những quán cà phê độc đáo ở Jalan Besar. Những tiệm cà phê với không gian hài hòa cùng thức uống đặc trưng cũng chính là niềm tự hào của người dân nơi đây.

Tiệm ASYLUM Coffeehouse là một trong những địa điểm hấp dẫn nhiều du khách. Nằm ẩn mình trong căn shophouse, tiệm nổi tiếng với Keluak - cách pha cà phê Espresso độc đáo tôn vinh di sản Peranakan và món Buah Keluak gắn liền với tuổi thơ của người sáng lập cửa tiệm.

Quán ASYLUM Coffeehouse nhìn từ bên ngoài, mở cửa vào 8:00 - 16:30 hàng ngày. Ảnh: asylumcoffeesg.

Ngay trên phố Hamilton, bạn dễ dàng bắt gặp tiệm Lola Faye theo chủ đề nhiệt đới. Chủ quán là người Hồi giáo, vì thế thực đơn sử dụng 100% nguyên liệu Halal. Tiệm cà phê này phù hợp với du khách cần tìm điểm dừng chân trước 2 giờ sáng và thưởng thức những món kem mát lạnh.

Những món kem màu sắc ở Lola Faye du khách có thể đến thưởng thức vào 14:00 – 2:00 sáng hôm sau, từ thứ 3 đến chủ nhật. Ảnh: auntiekongfoodie.

Nếu muốn trải nghiệm một quán có phong cách kiến trúc công nghiệp sang trọng (classy industrial), du khách có thể tìm đến khu Roastery ở quán cà phê Chye Seng Huat Hardware. Đồ uống “best seller” ở đây phải kể đến bộ sưu tập cold brew cổ điển đóng chai lạ mắt.

Du khách có thể đến Chye Seng Huat Hardware để thưởng thức cà phê và các món ăn nhẹ vào 8:30 – 22:00, từ thứ 3 đến chủ nhật. Ảnh: pimjournal, cshhcoffee.

Không quá náo nhiệt, khu phố Jalan Besar là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm không gian hoài cổ, đậm chất nghệ thuật nhưng vẫn hiện đại và năng động. Hãy lưu ngay địa điểm này cho chuyến ghé thăm Đảo quốc Sư Tử sắp tới.