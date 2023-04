Daniel Radcliffe vắng mặt ở 'Harry Potter' bản truyền hình

Daniel Radcliffe, Emma Watson không đóng phiên bản truyền hình của "Harry Potter". Loạt phim do dàn diễn viên mới đảm nhận.

Thông báo dàn diễn viên cũ của thương hiệu phù thủy ăn khách sẽ không xuất hiện ở phiên bản truyền hình được đưa ra trong cuộc gặp giữa Warner Bros. Discovery và các nhà đầu tư vào ngày 12/4.

Theo đó, mỗi mùa của phim truyền hình Harry Potter sẽ dựa trên một trong những cuốn sách trong nhượng quyền thương mại. Hãng mô tả series này là "loạt phim kéo dài hàng thập kỷ với sự tham gia của toàn bộ diễn viên mới".

Casey Bloys - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành HBO & Max Content - phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi vui mừng khi được mang đến cho khán giả cơ hội khám phá Hogwarts theo cách mới. Harry Potter là hiện tượng văn hóa gắn liền với tình yêu lâu đời về thế giới phù thủy. Với sự hợp tác của Warner Bros. Television và JK Rowling, series này sẽ đi sâu vào từng cuốn sách mang tính biểu tượng".

Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint - ba diễn viên chính của Harry Potter bản điện ảnh. Ảnh: Screenrant.

Max, dịch vụ mới được kết hợp từ HBO Max và Discovery+, chịu trách nhiệm sản xuất cùng Brontë Film and TV và Warner Bros. Nhà văn Rowling điều hành sản xuất cùng Neil Blair và Ruth Kenley-Letts, Variety cho hay.

Tác giả loạt sách nổi tiếng chia sẻ: "Cam kết của Max trong việc bảo toàn tính toàn vẹn cho những cuốn sách của tôi rất quan trọng. Tôi mong muốn được trở thành một phần của bản chuyển thể mới - series hứa hẹn đạt mức độ sâu sắc và chi tiết mà chỉ ở thể loại phim truyền hình dài tập mới có được".

Loạt truyện Harry Potter cho thấy sự thành công trên phương diện truyền thông lẫn thương mại. Cuốn đầu tiên, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, được xuất bản vào năm 1997. Và phải sau một thập kỷ, độc giả mới biết kết cục của các nhân vật thông qua Harry Potter and the Deathly Hallows.

Các cuốn sách được chuyển thể thành 8 bộ phim ăn khách, thu tổng cộng hơn 7,7 tỷ USD toàn cầu. Ngoài ra, thương hiệu Harry Potter còn sản xuất thêm loạt phim tiền truyện Fantastic Beasts, song không gây được tiếng vang.