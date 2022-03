Daniel Radcliffe phản hồi tin đóng Người Chồn

Daniel Radcliffe cho biết anh không thay thế Hugh Jackman để đóng vai Người Chồn. Nam diễn viên đang bận rộn ghi hình bộ phim tiểu sử.

Trong cuộc phỏng vấn của Comic Book, nam diễn viên Daniel Radcliffe cho biết anh hoàn toàn không biết gì về thông tin đóng vai Người Chồn - dị nhân nổi tiếng của series X-Men.

"Rất nhiều lần có người hỏi tôi về thông tin này. Tôi luôn đáp lại với kiểu: Tôi biết Người Chồn, đó là nhân vật rất tuyệt. Nhưng thực tế là tôi không biết gì về thông tin bộ phim cũng như kế hoạch đóng vai này", nam diễn viên nói.

Tạo hình của Daniel Radcliffe trong bộ phim sắp tới. Ảnh: E! Online.

Sao phim Harry Potter nói nguyên nhân của việc xuất hiện thông tin trên là vì nhân vật Người Chồn khá thấp bé trong truyện tranh. Radcliffe vốn dĩ là diễn viên có vóc dáng nhỏ nhắn, vì vậy nhiều người cho rằng anh phù hợp với vai diễn.

"Đó là lý do họ chuyển đối tượng từ Hugh Jackman sang tôi. Nhưng ai biết chuyện sau đó sẽ ra sao. Hãy chứng minh tôi sai đi, Marvel", tài tử người Anh nói.

Dị nhân Wolverine là nhân vật gắn liền với tên tuổi của Hugh Jackman. Ngôi sao người Australia hiện giữ kỷ lục Guinness về "siêu anh hùng Marvel được đóng bởi người thật lâu nhất trên màn ảnh". Sau Logan (2017), nam diễn viên tuyên bố từ bỏ vai diễn. Việc ai thay thế nam diễn viên đảm nhận vai diễn trong loạt phim của Marvel vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước Daniel Radcliffe, có nhiều dự đoán về người thay thế Hugh Jackman đóng vai Người Chồn. Trong số đó, nam diễn viên Dacre Montgomery của Stranger Things và Power Rangers đang lọt vào tầm ngắm của các nhà sản xuất, theo Heroic Hollywood.

Tạo hình dị nhân Wolverine của Hugh Jackman trong series X-Men. Ảnh: MCU.

Theo Ladbible, MCU dự kiến khởi động lại series X-Men và Fantastic Four sau thành công của bộ ba phim Spider-Man của Tom Holland tại phòng vé. Tuy chưa có lịch trình trở lại chính thức của các dị nhân, rất có thể một số nhân vật nổi tiếng của X-Men xuất hiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Daniel Radcliffe hiện bận rộn quay bộ phim tiểu sử WEIRD: The Al Yankovic Story. Tác phẩm được ghi hình từ đầu tháng 2 ở Los Angeles, Mỹ. Bộ phim The Lost City có mặt nam diễn viên và Sandra Bullock và Brad Pitt cũng chuẩn bị ra rạp ngày 25/3.