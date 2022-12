Daniel Radcliffe được giới thiệu vai ‘Harry Potter’

Huyền thoại Maggie Smith đã giới thiệu Daniel Radcliffe cho vai diễn tạo nên tên tuổi của anh trong loạt phim về giới phù thủy.

Theo The Things, Maggie Smith là người thuyết phục đạo diễn Chris Columbus để Daniel Radcliffe đóng Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001). Ngoài ra, nữ diễn viên cũng gắn bó với loạt phim trong vai giáo sư McGonagall giảng dạy tại ngôi trường phép thuật Hogwarts.

"Maggie Smith là người đã giới thiệu tôi vào vai Harry Potter. Tôi gặp Maggie Smith lần đầu tiên khi tôi 9 tuổi. Bố mẹ tôi đã rất bất ngờ khi tôi được đóng chung với huyền thoại Maggie Smith. Dẫu vậy, tôi còn quá nhỏ để biết đó là ai. GIờ đây, khi trưởng thành, tôi đã nhận ra tầm ảnh hưởng to lớn qua những tác phẩm của Maggie Smith", tài tử trả lời phỏng vấn với Stephen Colbert.

Daniel Radcliffe và Maggie Smith trong loạt phim về Harry Potter. Ảnh: Warner Bros..

Daniel Radcliffe hợp tác cùng Maggie Smith lần đầu trong tác phẩm chuyển thể do BBC sản xuất về nhà ảo thuật gia vĩ đại David Copperfield. Thời điểm đó, Radcliffe chỉ là cậu bé mới chập chững bước chân vào nghề. Trong khi Smith đã sở hữu khối di sản khổng lồ với loạt tác phẩm thành công cho riêng mình.

Tới Harry Potter, Giám đốc Janet Hirshenson cho biết đội tuyển chọn đưa ra rất nhiều tiêu chí cho vai diễn này. Dẫu vậy, trước những góp ý và thuyết phục từ Maggie Smith, họ đã phải đồng ý đưa Daniel Radcliffe vào danh sách thử vai.

Có thể nói tầm nhìn của nữ diễn viên gạo cội như "phù phép" cho thương hiệu về giới phù thủy. Vai diễn Harry Potter của Daniel Radcliffe đã giúp anh gây dựng tên tuổi trong sự nghiệp diễn xuất, đồng thời mang về 3 tượng vàng Oscar cho Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Trải qua 8 phần phim, Harry Potter trở thành một trong những loạt phim ăn khách nhất mọi thời đại.