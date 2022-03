Daniel Radcliffe chưa muốn đóng tiếp 'Harry Potter'

Emma Watson và Rupert Grint đã sẵn sàng, nhưng Daniel Radcliffe hiện chưa muốn viết tiếp thành công cho loạt phim "Harry Potter".

Chia sẻ trên New York Times, Daniel Radcliffe cho biết nếu vở kịch Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa) được chuyển thể lên màn ảnh rộng, anh vẫn chưa muốn trở lại vai diễn biểu tượng.

"Đây chưa phải kế hoạch tôi hướng đến, ít nhất là trước mắt. Khán giả ắt hẳn chẳng muốn nghe câu trả lời này", Radcliffe phát biểu. Nam diễn viên thừa nhận nhân vật Harry Potter không còn là một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh nữa.

Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint trong tập đặc biệt Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts vào cuối năm 2021. Ảnh: Vogue.

Đã đến lúc Radcliffe thoát khỏi cái bóng quá lớn của thương hiệu phù thủy. Anh thực sự hạnh phúc với vị trí hiện tại. Nếu quay lại, anh sẽ làm xáo trộn mọi thứ.

Tài tử Anh cho biết thêm: "Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ. Tôi mới xa Harry Potter được 10 năm, trong khi dàn diễn viên Star Wars tới 30, 40 năm sau mới trở lại vai diễn của họ. Thực sự, chỉ là lúc này tôi chưa muốn".

Trong cuộc phỏng vấn kỷ niệm 20 năm ra mắt thương hiệu Harry Potter, đạo diễn Chris Columbus bày tỏ với Variety rằng ông muốn Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint tái ngộ. Chia sẻ của ông khiến người hâm mộ hy vọng bộ ba đình đám sẽ cùng tham gia Harry Potter and the Cursed Child.

Grint đã xác nhận sẵn sàng khoác tiếp áo choàng phù thủy Ron Weasley. Anh nói trên Comic Book: "Loạt phim là một phần quan trọng của cuộc đời tôi và tôi rất thích các nhân vật cùng câu chuyện của họ. Tôi sẽ sẵn sàng có mặt vào đúng thời điểm. Không ai rõ tương lai ra sao, chúng ta hãy cứ chờ xem". Emma Watson cũng bày tỏ tương tự.

Khán giả mong muốn bộ ba phép thuật sẽ tái xuất trong phim mới. Ảnh: Variety.

Vở kịch Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa do Jack Thorne chấp bút dựa trên câu chuyện gốc của JK Rowling, lấy bối cảnh 19 năm sau khi Chúa tể Voldemort chết và tập trung vào một Harry trưởng thành, làm việc tại Bộ Pháp thuật. Trong vở kịch, con trai của Harry là Albus Severus Potter theo học ở Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts năm đầu tiên.

"Vở kịch thật sự tuyệt vời. Bọn trẻ đã bước sang độ tuổi phù hợp để đóng những vai đó", đạo diễn Chris Columbus chia sẻ.