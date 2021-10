Daniel Craig và nhiều sao nam chuộng mặc suit hồng

Diện thiết kế tông hồng, nhiều sao nam vẫn thể hiện phong cách và cá tính riêng.

The Guardian đưa tin, tại buổi ra mắt phim No Time to Die, Daniel Craig đã mang đến tạo hình mới lạ. Tạm rời xa những bộ suit đen truyền thống, nam diễn viên nhìn nổi bật khi khoác lên mình mẫu áo gam hồng của Anderson & Sheppard.

Giáo sư Andrew Groves, Giám đốc Kho lưu trữ trang phục nam của Đại học Westminster cho biết: "Trước đây, trang phục thảm đỏ của Daniel Craig phù hợp với cách tiếp cận nhân vật qua việc dùng cà vạt đen. Việc nam diễn viên lựa chọn phom dáng áo kết hợp cùng tông hồng cho thấy anh ấy không muốn được xem là James Bond nữa".

Sau trào lưu nam giới mặc váy, đeo giày cao gót, những bộ suit hồng đã trở thành biểu tượng xóa đi ranh giới giữa nam tính và nữ tính. Ảnh: Getty.

Những bộ suit hồng lên ngôi

Trong năm 2021, bộ suit màu hồng thường xuyên xuất hiện cùng các sao nam tại những sự kiện lớn. Jake Gyllenhaal và Jeremy Pope đều mặc đồ gam hồng đến lễ trao giải Tony.

Theo Công ty Savile Row, bộ đồ màu hồng của Timothée Chalamet tại liên hoan phim Venice tháng trước đã khiến lượng tìm kiếm trên mạng tăng 140%. Phoebe Gormley, từ thương hiệu Gormley & Gamble, khẳng định: "Ngày càng có nhiều đàn ông mặc đồ màu hồng và làm mờ đi ranh giới giữa nam - nữ tính".

Theo New York Times, cách nam giới mặc hiện nay cho thấy sự thay đổi mà dịch bệnh gây nên. Sau khoảng thời gian dài ở nhà với quần áo ngủ khi giãn cách, đàn ông đang ưu tiên trang phục thoải mái, màu sắc dễ chịu trong đời sống thường ngày.

Mối quan hệ giữa đàn ông và màu hồng có lịch sử khá phức tạp, Esquire nhận định. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng là khi Leonardo DiCaprio mặc vest hồng, vào vai Jay Gatsby.

Nhiều sao nam chọn diện suit hồng tham dự những sự kiện lớn. Ảnh: The New York Times.

Học giả thời trang Valerie Steele, Giám đốc Bảo tàng tại Viện Công nghệ Thời trang, nói với The Atlantic vào năm 2013: "Ở thế kỷ 18, một người đàn ông nhìn nam tính kể cả khi mặc bộ đồ lụa màu hồng, thêu hoa".

Sau đó, màu hồng và xanh lam được sử dụng để phân biệt giữa bé trai và gái. Loạt đồ chơi, quần áo dành cho bé gái sản xuất với màu hồng khiến cho nhiều người khẳng định đây là gam nữ tính.

Tuy nhiên, vào những năm gần đây, màu hồng trở thành gam màu được nam giới ưa chuộng trong thời trang. Các show diễn của Dior, Louis Vuitton... tích cực lăng xê những thiết kế có tông hồng.

Việc nam giới mặc đồ tông hồng như dấu hiệu cho thấy nỗ lực phá bỏ ranh giới giữa nữ tính và nam tính. Đàn ông cũng có thể mặc đồ gam hồng. Bên cạnh đó, nhiều người không ngại diện váy, giày cao gót để thể hiện quan điểm.

Mờ đi lằn ranh giới tính

Theo VICE, Liam Kalhagen, một sinh viên 19 tuổi đến từ bang Oregon (Mỹ) muốn mặc váy vì thiết kế này giúp trang phục thêm thú vị. Tuy nhiên, anh gặp nhiều khó khăn khi tìm mua bởi chiều cao và cân nặng.

Trong khi đó, Brian Batesy, một diễn viên 22 tuổi ở Massachusetts (Mỹ), cho biết lý do anh tìm đến những mẫu váy vì bản thân thích.

Rào cản giới tính dần biến mất khi những thứ vốn được coi là biểu tượng của nữ tính hay nam tính dần trở nên linh hoạt hơn.

Ngày nay, mọi người không còn quá phán xét những người đàn ông mặc váy. Các video với chủ đề #boysinskirst (tạm dịch: nam giới mặc váy) thu hút hơn 168 triệu lượt xem. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi hành động mặc váy là dũng cảm, mạnh mẽ.

GQ nhận định trào lưu mặc váy ở nam giới đang phát triển. Hình ảnh của Harry Styles trên trang bìa tờ Vogue như lời khẳng định về sự bình đẳng giới. Sự phát triển ngày càng đa dạng của ngành thời trang khiến nhiều quan niệm truyền thống dần bị gỡ bỏ. Ranh giới giữa trang phục dành cho nam và nữ cũng không còn rõ rệt như xưa.

Xu hướng mặc váy, đeo giày cao gót ở nam giới đang ngày càng phổ biến. Ảnh: Vogue.

Ngoài ra, nhiều chàng trai ở Mỹ và Australia đang cởi mở hơn với những đôi giày cao gót. Nghệ sĩ nhạc kịch Jake O' Brien nhận thấy đôi chân nhìn đẹp hơn khi đeo cao gót.

Món phụ kiện vốn phổ biến với thời trang nữ đang được nam giới ưa chuộng hơn. Xu hướng phi nhị nguyên giới (nhóm người nhìn nhận bản thân là một giới tính khác, không phải nam hay nữ) được đón nhận hơn. Điều này giúp cho đàn ông tự tin chọn lựa đồ tông hồng, váy hoặc giày cao gót để diện. Hiện tượng này góp phần giúp phá bỏ chuẩn mực giới tính.

Hình ảnh nam nghệ sĩ mặc váy, diện suit hồng... đại diện cho tư duy ăn mặc phi giới tính đang phổ biến hơn bao giờ hết. Điều này cho thấy sự phát triển trong tư duy của thế hệ Gen Z về quyền bình đẳng giới.

Trước những chỉ trích về hành động mặc váy, Harry Styles nhận định: "Tôi không gieo rắc sự mơ hồ về tình dục. Chiếc váy không khiến tôi trông đồng tính, dị tính hay lưỡng tính. Cá nhân tôi nghĩ nó thật ngầu".

Nhiều ngôi sao Hollywood cũng lên tiếng ủng hộ anh. Phong trào nữ quyền giúp nhiều cô gái có thể mặc quần tây, blazer độn vai, thắt cà vạt. Bởi vậy, nam giới cũng có thể mặc váy, đeo giày cao gót hoặc khoác lên mình những bộ suit tông hồng. Miễn là họ cảm thấy thoải mái.