Daniel Craig: 'Tôi hạnh phúc khi buông bỏ vai James Bond'

Daniel Craig chia sẻ với Zing về lần cuối thủ vai điệp viên 007 trong bom tấn "No Time to Die".

No Time to Die là tác phẩm điện ảnh thứ 25 về tay điệp viên hào hoa mang bí danh 007. Trong phim, Bond (Daniel Craig) đã từ bỏ nghề điệp viên để tận hưởng cuộc sống an tĩnh tại Jamaica. Ngày tháng yên bình kết thúc khi người bạn cũ Felix Leiter (Jeffrey Wright) từ CIA đột ngột xuất hiện, đề nghị được Bond giúp đỡ. Nhiệm vụ giải cứu nhà hóa học bị bắt cóc phát sinh nhiều bất ngờ ngoài dự kiến, kéo Bond vào cuộc đối đầu tay phản diện sở hữu thứ công nghệ mới nguy hiểm.

Sau No Time to Die, Daniel Craig chính thức khép lại hành trình 15 năm gắn bó với thương hiệu 007. Trả lời độc quyền với Zing, tài tử người Anh cho hay anh đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới trong cuộc đời cũng như sự nghiệp.

'Giờ là lúc tôi chia tay James Bond'

- Trong phim, James Bond đã quyết rửa tay gác kiếm nhưng rồi vẫn phải quay lại với nghề điệp viên. Vậy còn anh thì sao? Anh đã chắc chắn không trở lại với vai 007 một lần nữa?

- Chắc chắn tôi sẽ loại trừ khả năng này. Tôi đã đóng vai James Bonds trong tận năm bộ phim. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng thời khắc đã điểm. Giờ là lúc tôi chia tay nhân vật và bước tiếp.

No Time to Die thu 774 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, xếp thứ hai trong danh sách phim Hollywood ăn khách nhất 2021.

- Phim xoay quanh mốc thời gian 5 năm sau khi James Bond tuyên bố nghỉ hưu. Nhưng anh vẫn còn một sự nghiệp rất dài phía trước. Anh đã bao giờ mường tượng ra bản thân trong quãng đời hưu trí chưa?

- Chưa, tôi chưa từng. Chính xác là tôi không làm được. Tôi không biết khoảng thời gian ấy sẽ như thế nào. Tôi muốn tiếp tục việc diễn xuất lâu nhất có thể. Đúng là có thể một ngày nào đó tôi sẽ phải từ bỏ, nhưng tôi vẫn muốn trụ lại lâu nhất có thể.

- Diễn xuất của anh đã mang đến cho khán giả một phiên bản James Bond rất chân thực. Anh đã thành công trong việc vượt qua cái bóng của những tài tử từng thủ vai 007 trước đó và đặt ra thử thách khó khăn cho người tiếp sau. Anh kỳ vọng gì vào tương lai của thương hiệu James Bond cũng như diễn viên sẽ thủ vai 007 sau mình?

- Điều hay nhất chính là sau No Time to Die, hành trình của tôi với Jame Bond đã kết thúc. Thế nên vấn đề bạn hỏi giờ hoàn toàn thuộc quyền nhà sản xuất. Nhưng tôi nghĩ người thủ vai Bond tiếp theo sẽ cần có thể hình đẹp, tinh thần không ngại khổ ngại khó. Đây là một thương hiệu điện ảnh lâu đời, vĩ đại và đáng ngưỡng mộ. Thế nên tôi mong diễn viên ấy hãy nhận lấy trọng trách này, đưa thương hiệu phim đi xa hơn với chất lượng ngày một tốt hơn.

- Một Daniel Craig hậu James Bond sẽ là người như thế nào?

- Tôi sẽ mô tả mình như thế nào sau khi hoàn thiện vai diễn James Bond ư? Tôi vẫn sẽ làm những việc mình đang làm thôi, tiếp tục diễn xuất. Sau James Bond, hy vọng sự nghiệp tôi còn phát triển. Chắc chắn con người và công việc của tôi sẽ rất khác khi không còn thủ vai James Bond nữa. Bởi dù gì tôi cũng dành cho nó một giai đoạn khá dài trong cuộc đời. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi quyết định buông bỏ bởi muốn thử sức mình với nhiều công việc khác.

- Trong 15 năm gắn bó với nhân vật James Bond, điều gì khiến anh tự hào hơn cả?

- Có rất nhiều điều về khoảng thời gian ấy khiến tôi tự hào. Trong đó, điều khiến tôi tự hào hơn cả chính là tâm huyết mà mọi người đã dành cho dự án. Nhờ có sự giúp sức của Cary Joji Fukunaga, chúng tôi đã truyền tải được những ý tưởng hằng ấp ủ lên màn ảnh. Mọi người đã chung sức làm nên một bộ phim với thông điệp ý nghĩa. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp No Time to Die và thương hiệu 007 càng trở nên chặt chẽ hơn.

'Đã quên hết những khó khăn khi đóng James Bond'

- Chùm phim về James Bond thường trở thành tâm điểm của những thảo luận xoay quanh một số chủ để nhạy cảm như phân biệt giới tính hay cài cắm quan điểm chính trị. Tất nhiên trong thời gian anh thủ vai Bond, nhân vật đã phát triển theo một hướng đi mới. Tuy nhiên, anh có nghĩ nếu James Bond đúng đắn về chính trị trên màn ảnh, anh ta sẽ không còn là James Bond nữa không?

- Tôi biết có nhiều luồng dư luận xoay quanh nhân vật mình thủ vai. Nhưng rất mong các bạn hãy ra rạp và thưởng thức tác phẩm để có câu trả lời. Tôi nghĩ công chúng đang quan ngại về quá nhiều thứ.

Chúng tôi không cố gắng biến Bond thành một nhân vật đúng đắn về chính trị hay đề cập quá sâu vấn đề này. Đó là một bộ phim về James Bond. Tôi nghĩ mọi thứ về phiên bản James Bond này, từ tư tưởng, đấu tranh tâm lý, suy nghĩ, hành động đều rất khác so với những gì Sean Connery hay những người sau ông thể hiện. Nhưng xét cho cùng đó vẫn là những yếu tố khiến phim về James Bond thêm phần chân thực.

Hãng Eon Production cho hay họ chưa tìm được phương án thay thế Daniel Craig vào vai 007 sau khi tài tử nói lời tạm biệt thương hiệu James Bond.

- Anh có thể chia sẻ về ngày thuận lợi nhất cũng như gian nan nhất khi ghi hình loạt phim 007?

- Có rất nhiều ngày làm việc suôn sẻ trên cả tuyệt vời tại phim trường James Bond. Chúng khiến tôi không còn muốn nghĩ về những ngày gặp gian nan trắc trở nữa. Tôi thực sự không nhớ về chúng, không bận tâm đến chúng một chút nào. Bộ phim mới là thứ mọi người quan tâm hàng đầu. Bạn biết đấy, phàm việc gì trên đời chẳng có lúc dễ dàng lúc khó khăn. Công việc nào cũng sẽ đến đoạn gian lao thử thách, nhưng tôi không nghĩ về những điều ấy.

- Anh có còn nhớ kỷ niệm về lần đầu thủ vai Bond không?

- Tất nhiên là tôi còn nhớ chứ. Để xem nào, đó là buổi quay thử. Lần đầu tiên tôi thấy mình hóa thân thành James Bond và đọc một vài lời thoại. Tôi phải quay thử một video ngắn cho ê-kíp sản xuất. Đó là một trải nghiệm căng thẳng nhưng cũng ít nhiều thoải mái.

- Nếu có thể quay về quá khứ, anh sẽ nói gì với bản thân mình khi ấy?

- Tôi sẽ không hé răng điều gì với chính mình của quá khứ. Ngày nhận vai James Bond tôi còn ngây thơ, non nớt và cởi mở với mọi thứ, không hề giấu giếm điều gì về bản thân mình. Tôi nghĩ sẽ là lợi bất cập hại nếu ngày ấy mình biết quá nhiều. Ai mà biết dự án này sẽ lớn đến đâu hay mang về cho mình những gì. Sự choáng ngợp sau đó cũng là điều không nên được biết trước. Tôi muốn tận hưởng cảm giác choáng ngợp ấy. Thế nên tôi sẽ không nói năng gì với phiên bản trẻ tuổi của mình cả.