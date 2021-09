Daniel Craig nghĩ phụ nữ không hợp đóng vai 007

Trong buổi phỏng vấn mới, tài tử Daniel Craig nói anh không nghĩ vai 007 sẽ hợp với diễn viên nữ.

Trước thềm sự kiện bộ phim No Time to Die chính thức phát hành, tài tử Daniel Craig đã bày tỏ quan điểm về người sẽ thay mình đảm nhận vai diễn 007. Khi Radio Times đề cập khả năng diễn viên tiếp theo thủ vai Bond sẽ là phụ nữ hoặc người da màu, ngôi sao 53 tuổi cho rằng đó không nên là một phụ nữ.

“Đáp án cho câu hỏi này rất đơn giản. Có nhiều vai hay hơn dành cho các diễn viên nữ và nam diễn viên da màu. Tại sao phải để một phụ nữ vào vai James Bond khi có nhiều nhân vật khác cũng thú vị tương đương, nhưng được viết ra dành riêng cho họ?”, ngôi sao nói.

Daniel Craig cùng hai bạn diễn Léa Seydoux và Monica Bellucci trên thảm đỏ sự kiện ra mắt Spectre (2015). Ảnh: Getty Images.

Trong tuần trước, một đoạn trích từ bộ phim tài liệu Being James Bond đã được tiết lộ. Video ghi lại lời tạm biệt của Daniel Craig trong ngày quay cuối No Time to Die.

Anh nói: “Rất nhiều người đã góp sức cùng tôi làm nên năm phần phim vừa qua. Và tôi biết người ta đồn đại rất nhiều về thứ tôi đã nói, điều tôi đã nghĩ xoay quanh chùm phim cũng như ê-kíp…”.

“Nhưng tôi yêu từng khoảnh khắc diễn ra trong các bộ phim, đặc biệt là tác phẩm này, bởi mỗi sáng thức dậy, tôi lại có cơ hội tiếp tục làm việc cùng các bạn. Đó là niềm vinh dự to lớn trong cuộc đời tôi”, Craig giãi bày.

No Time to Die đánh dấu lần cuối cùng Daniel Craig thủ vai James Bond trên màn ảnh. Anh hiện là diễn viên thủ vai 007 lâu nhất với 15 năm (2006-2021). Anh đã đóng 5 phần phim thuộc thương hiệu 007, gồm Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre và No Time to Die.

Sau thông tin Daniel Craig chính thức chia tay 007, khán giả tò mò về cái tên sẽ thay thế anh vào vai siêu điệp viên. Một vài cái tên tiềm năng được dư luận quan tâm thời gian qua gồm Idris Elba, Regé-Jean Page, Tom Hardy…