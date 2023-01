Daniel Craig cứu ‘Kẻ đâm lén 2’

“Glass Onion: A Knives Out Mystery” - phần tiếp theo của “Knives Out” - khắc họa tốt hơn nhân vật của Daniel Craig, song phần nội dung còn hạn chế.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Genre: Thần bí, Tội phạm

Director: Rian Johnson

Cast: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista

Rating: 7/10

Rian Johnson - đạo diễn hai phần phim - từng được giới mộ điệu chú ý qua Star Wars: The Last Jedi (2017). Đến với Knives Out và Glass Onion (Tựa Việt: Kẻ đâm lén), anh chủ đích xây dựng vũ trụ trinh thám riêng.

Knives Out ra mắt năm 2019 đã gây được sự chú ý lớn từ khán giả và nhận được những đánh giá tốt trên các nền tảng mạng xã hội. Trang tin Mashable đánh giá tác phẩm là “bộ phim hay nhất năm 2019”. Nhờ kịch bản mới lạ, không dựa trên tiểu thuyết như nhiều phim trinh thám khác, Knives Out mang về đề cử Oscar cho hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc.

Khác với phần một là phim điện ảnh, Glass Onion: A Knives Out Mystery ra mắt ngày 23/12 trên nền tảng trực tuyến. Daniel Craig trở lại với vai diễn thám tử Benoit Blanc. Ngoài ra, phim có sự có mặt của những diễn viên gạo cội như Edward Norton, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Dave Bautista,...

Dàn diễn viên của "Glass Onion". Ảnh: Netflix.

Kịch bản đổi mới song còn đơn điệu

Glass Onion: A Knives Out Mystery theo chân tỷ phú công nghệ Miles Bron (Edward Norton thủ vai) và những người bạn của ông, trong hành trình điều tra một vụ giết người trên hòn đảo biệt lập. Thám tử nổi tiếng nhất thế giới Benoit Blanc (Daniel Craig đóng) xuất hiện tại buổi gặp mặt một cách đột ngột nằm ngoài dự kiến của họ.

Thực tế, Miles Bron cũng có ý đồ riêng, bởi những kẻ tới đảo đều đại diện cho một kiểu người trong xã hội mà gã căm ghét. Theo tay tỷ phú, khách mời đều là những kẻ dùng lý tưởng cao đẹp để phá hoại các chuẩn mực về văn hóa và kinh tế. Sự xuất hiện của vị thám tử đại tài và vụ án mạng khiến các âm mưu chồng chéo, mang đến nhiều kịch tính cho tác phẩm.

Glass Onion: A Knives Out Mystery có cấu trúc khác biệt so với phần tiền nhiệm. Tác phẩm sử dụng hơn một nửa thời lượng để tìm hiểu nội tâm nhân vật và khai thác mối quan hệ phức tạp giữa họ. Trong khi đó, phần phim Knives Out có diễn biến tuyến tính, mở đầu bằng một cái chết, sau đó vụ án được điều tra trong suốt phần còn lại.

Bên cạnh đó, đạo diễn tiết lộ tên gọi của phim bắt nguồn từ bài hát Glass Onion của The Beatles trong album cùng tên ra mắt năm 1968. Một củ hành thủy tinh là thứ sẽ bị bong hết lớp này đến lớp khác, chỉ để nhận ra rằng nó hoàn toàn trong suốt. Những sự thật trong phim cũng vậy: hào nhoáng mà rỗng tuếch.

Johnson đã xây dựng tốt giai đoạn tiền cao trào khi cài cắm nhiều tình tiết ẩn ý buộc người xem phải nghi ngờ từng nhân vật trong phim. Vụ án khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi ai có thể là nhân vật phản diện và ai có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Trái ngược phần nhìn trau chuốt, Glass Onion: A Knives Out Mystery gây thất vọng vì bước lùi phần nội dung. Nhà làm phim đã dành quá nhiều thời gian để khắc họa tâm lý nhân vật khiến cho mạch phim lan man khó theo dõi. Ngoài ra, đạo diễn cũng trở nên lúng túng trong việc xây dựng cao trào với những cảnh phim bất chợt và ngẫu hứng, gây khó chịu cho người xem.

Nút thắt quan trọng nhất của phim không thực sự được lột tả như ở phần đầu. Plot twist dễ suy luận cũng là lý do dễ khiến người xem thất vọng. Đối với những khán giả hâm mộ thể loại trinh thám như Sherlock Holmes có thể đoán ra động cơ và nhận dạng của hung thủ.

Kịch bản phần hai cài cắm nhiều tình tiết hiện đại, như Covid-19, streamer,... Ảnh: Netflix.

Tuyến nhân vật chưa được khai thác sâu

Phim quá tập trung vào sự tha hóa của mỗi nhân vật mà quên đào sâu vào khía cạnh nhân văn. Việc khắc họa nửa vời các vai thứ chính khiến cho thời lượng phim dài, nhưng tuyến truyện không đủ chiều sâu.

Giữa các cá nhân tha hóa, thám tử Blanc như một phản đề của đạo đức, trở nên nổi bật so với các nhân vật khác. Trở lại trong phần 2, Daniel Craig có sự tiết chế về lời thoại, bớt kịch, mang tới cảm giác chân thực cho nhân vật.

Glass Onion: A Knives Out Mystery là phim tiếp theo của Daniel Craig sau khi anh giã từ vai điệp viên 007. Trong lần trở lại dòng phim trinh thám, tài tử người Anh sở hữu diện mạo mới, vẫn là thám tử Blanc nhưng mang nét điềm đạm hơn.

Nam diễn viên sinh năm 1968 dùng lối diễn tập trung biểu cảm gương mặt khiến người xem cuốn hút vào vai diễn. Trên Rotten Tomatoes, nhiều lời khen có cánh dành cho diễn xuất của Craig, vì đã gây ấn tượng với người xem không phải dưới cái tên James Bond mà giờ đây là thám tử Blanc.

Sau James Bond, Benoit Blanc không phải là một vai diễn thách thức với Craig. Anh thể hiện được hai thái cực hóm hỉnh lẫn lập dị của nhân vật và thành công trong vai trò dẫn dắt mạch phim.

Ở vai đối trọng, Edward Norton diễn tuyến nhân vật tương tự từng xuất hiện trong những phim trước đây của nam diễn viên. Điểm chung của các vai diễn là sở hữu nội tâm phức tạp cùng nhiều tính cách khác nhau. Diễn xuất của Edward Norton ngoạn mục và đầy lôi cuốn, nam diễn viên hoàn toàn lột tả được nhân vật Miles Bron với lòng tham vô đáy và mưu mô khó lường.

Tóm lại, Glass Onion: A Knives Out Mystery không mang tới những cảm xúc làm động lòng người xem, nhưng dàn diễn viên đã để lại ấn tượng với lối diễn xuất sinh động và nổi bật. Về khía cạnh giải trí, phim ở mức chấp nhận được, với những ý tưởng mới lạ đủ gây hứng thú cho khán giả.