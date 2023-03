Đánh vợ tử vong rồi chở xác về quê lo hậu sự

Trong quá trình làm công tại tỉnh Quảng Trị, Sơn đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó đánh đập khiến vợ tử vong.

Để che đậy hành vi, nghi phạm báo gia đình vợ bị tai nạn lao động, hối thúc làm tang lễ. Gia đình nghi ngờ, nên đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 20/3, tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan CSĐT Công an Can Lộc điều tra, làm rõ hành vi giết người đối với Lê Anh Sơn (SN 1986), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là Nguyễn Thị Thuận (SN 1991), là vợ của nghi phạm, trú cùng địa chỉ nói trên.

Lê Anh Sơn sát hại vợ, sau đó chở hơn 250 km về quê làm hậu sự để che giấu hành vi phạm tội. Ảnh: Minh họa.

Trước đó, vào sáng 20/3, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Thuận về việc nghi vấn chị này bị sát hại, thủ phạm là Lê Anh Sơn, chồng của nạn nhân.

Rạng sáng cùng ngày, gia đình phát hiện Lê Anh Sơn chở vợ là chị Thuận từ Quảng Trị về quê trong trạng thái chị này đã tử vong. Báo với gia đình, Sơn cho biết chiều 19/3, trong lúc đang lao động tại công trường xây dựng tại huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị, chị Thuận chẳng may bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong sau đó. Sơn đã chở thi thể vợ về quê ngay trong đêm và hối thúc gia đình lo hậu sự cho người xấu số.

Trước thông tin này, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành làm việc với Lê Anh Sơn. Nghi phạm khai nhận 2 vợ chồng đang làm công trường cho UBND xã ở tỉnh Quảng Trị. Quá trình làm việc, 2 vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau.

Khoảng 18h30 ngày 19/3/2023, Sơn có cãi nhau, đánh đập chị Thuận khiến chị này bị thương, được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong sau đó.

Để che giấu hành vi phạm tội, Sơn đã chở chị Thuận về nhà tại xã Phú Lộc trong đêm, báo là tai nạn lao động và gia đình làm lễ tang.

Công an Can Lộc đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xác minh sự việc.