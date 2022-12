Danh tính người đưa hối lộ cho 3 cán bộ hải quan ở Nghệ An

Bà Đinh Thị Hòa, Phó giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite, được xác định là người có hành vi đưa hối lộ cho 3 cán bộ Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Nghệ An có thông báo chính thức về vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

4 bị can liên quan vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Nhâm, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cùng 2 thuộc cấp là Ngô Xuân Khang (Đội trưởng Đội nghiệp vụ) và Đặng Minh Sơn (cán bộ Đội nghiệp vụ) về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, cảnh sát cũng khởi tố, bắt tạm giam Đinh Thị Hòa, Phó giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite, về tội Đưa hối lộ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh kinh tế Công an Nghệ An phát hiện dấu hiệu đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nên xác lập chuyên án.

Quá trình điều tra, cảnh sát bắt giữ ông Nhâm cùng 2 thuộc cấp cùng bà Hòa để làm rõ hành vi liên quan.