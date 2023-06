Danh tính nam chính 'Squid Game 2'

Ngày 15/6, Star News đưa tin nam diễn viên Im Si Wan được chọn vào vai chính trong Squid Game 2.

Trước đó, vào tháng 6/2022, đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã thông báo chính thức rằng Lee Jung Jae và Lee Byung Hun sẽ xuất hiện trong phần 2 của Squid Game. Ngoài ra, Gong Yoo có thể sẽ tham gia phần này.

Im Si Wan, Lee Jung Jae và Lee Byung Hun sẽ góp mặt trong bộ phim với tư cách những nhân vật chính của phần 2, mở ra một câu chuyện mới.

Tổng chi phí sản xuất của Squid Game 2 là khoảng 100 tỷ won trở lên. Sau khi hoàn thành việc casting, bộ phim sẽ bắt đầu quay vào mùa hè này. Mục tiêu phát hành vào năm 2024.

Trước tin tức Im Si Wan góp mặt trong bộ phim, Netflix Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi chưa thể xác nhận bất cứ thông tin nào về mùa 2 và dàn diễn viên. Chúng tôi khó nói trước được điều gì".

Squid Game kể về câu chuyện của những người tham gia vào trò chơi sinh tồn để giành lấy giải thưởng 45,6 tỷ won. Các nhân vật mạo hiểm mạng sống để trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Tờ Sports Khan đưa tin diễn viên Lee Jung Jae được trả 1 tỷ won cho mỗi tập Squid Game mùa 2. Lee Jung Jae đã ký hợp đồng với đơn vị sản xuất phim và đạo diễn Hwang Dong Hyuk cũng nhận được khoản tiền lớn khi tham gia phần 2.

