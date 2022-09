Đánh tình địch bất tỉnh rồi bỏ trốn

Huỳnh Văn Giàu (34 tuổi, ở An Giang) cho rằng bản thân đi làm ăn xa nên bạn gái theo người khác, sau đó đã đánh tình địch bất tỉnh, gây tỷ lệ thương tích 58%.

Ngày 29/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Giàu (34 tuổi, ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Giàu có lệnh truy nã của cảnh sát và bị bắt tại tỉnh Đồng Nai, sau hơn 7 tháng bỏ trốn. Theo cảnh sát, chiều 18/2, Giàu ngồi uống nước tại quán cà phê ở xã Long Kiến thì nhìn thấy ông V.T.N. (55 tuổi, ở cùng xã).

Giàu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ông N. sau khi uống nước xong, đã đi ngang qua chỗ của Giàu. Giàu cho rằng trước đây vì chuyện mình đi làm thuê ở xa nên người yêu đã chung sống với ông N..

Nhớ lại chuyện cũ, Giàu bất ngờ xông đánh ông N., khiến nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, Giàu rời khỏi hiện trường. Ông N. được đưa đi cấp cứu do chấn thương sọ não, với tỷ lệ thương tích 58%.

Giàu sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, nên Công an huyện Chợ Mới đã ra quyết định truy nã.