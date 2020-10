Danh tính Captain America mới được xác nhận

Danh tính Captain America mới vô tình bị tiết lộ thông qua bộ đồ chơi ăn theo các nhân vật của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

ScreenRant đưa tin hãng đồ chơi sản xuất các mặt hàng ăn theo The Falcon and the Winter Soldier đã để lộ thông tin series chiếu trên Disney+ có sự góp mặt của nhân vật Captain America do gương mặt mới thủ vai.

Hồi 2019, sau khi Steve Rogers (Chris Evans) giải nghệ trong đoạn kết Avengers: Endgame, người hâm mộ bắt đầu đặt giả thiết về danh tính người kế thừa danh xưng Captain America trên màn ảnh. Sau đó, dự án The Falcon and the Winter Soldier đã tiết lộ trong phim sẽ xuất hiện một nhân vật mới có tên John F. Walker.

Trên Instagram, nhờ con mắt tinh tường của tài khoản mcucollector24 chuyên sưu tầm các sản phẩm đồ chơi Marvel, khán giả đã có thể xác thực thông tin John F. Walker sẽ kế thừa vai trò Captain America mà Rogers để lại.

Bài đăng trên trang Instagram của mcucollector24. Ảnh: Instagram.

mcucollector24 đã đăng bức ảnh chụp một bộ đồ chơi Marvel Minimates với Winter Soldier, The Falcon, Baron Zemo (phản diện của Captain America: Civil War), và quan trọng nhất phiên bản Captain America của John F. Walker. Dòng chữ trên hộp đồ chơi được ghi rõ để tránh gây nhầm lẫn với phiên bản của Steve Rogers.

John F. Walker từng xuất hiện trong truyện tranh của Marvel dưới danh tính U.S. Agent và Super-Patriot. Trong The Falcon and the Winter Soldier, nhân vật John F. Walker do Wyatt Russell thủ vai.

Nam diễn viên từng xuất hiện trong những hình ảnh hậu trường của The Falcon and the Winter Soldier. Nhưng Disney+ chưa chính thức xác nhận danh tính nhân vật của Russell.

Trong truyện tranh của Marvel Comics, John Walker xuất hiện lần đầu với vai trò phản diện Super-Patriot trong một tập truyện Captain America xuất bản năm 1986.

Sau đó, anh thay thế Steve Rogers trở thành Captain America khi siêu anh hùng từ bỏ tấm khiên. Đến khi thuyết phục Rogers quay lại làm Captain America, Walker tiếp tục làm siêu anh hùng với danh tính U.S. Agent.