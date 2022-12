Danh thủ tuyển Anh chỉ trích trọng tài: 'Đúng là trò đùa'

Hai cựu danh thủ Man Utd, Gary Neville và Roy Keane, không đồng tình với các quyết định của trọng tài người Brazil, Wilton Sampaio. Neville tin rằng ngay trước khi Aurelien Tchouameni mở tỷ số cho tuyển Pháp phút 17, tuyển Anh lẽ ra phải được hưởng phạt đền khi Dayot Upamecano phạm lỗi với Bukayo Saka.

"Trọng tài đã có một trận đấu ác mộng, một trò đùa của trọng tài. Tôi không đổ lỗi tất cả cho trọng tài trong trận thua của tuyển Anh bởi đó là lời bào chữa. Nhưng ông ấy rõ ràng chỉ là một trọng tài tồi", Neville nói trên ITV.

Huyền thoại MU cho biết trọng tài còn bỏ qua tình huống cầu thủ Pháp phạm lỗi với Kane ở phút 24 trong vùng cấm. Ngoài trọng tài chính, tổ VAR cũng không xem lại tình huống đáng ra phải được hưởng phạt đền này. Neville cho rằng nếu một trong hai tình huống trên được hưởng phạt đền, cục diện trận đấu có thể đã khác.

Roy Keane cũng chỉ trích trọng tài khi cho rằng một trận đấu đẳng cấp cao như vậy lẽ ra không nên có những sai sót nghiêm trọng từ tổ cầm còi.

Bên cạnh đó, Keane cũng không hài lòng về màn trình diễn của thủ môn Jordan Pickford khi để Aurelien Tchouameni mở tỷ số ở phút 17. Ông nói: "Một pha lập công xuất sắc nhưng liệu thủ môn có thể làm tốt hơn không?".

Tuyển Anh thua chung cuộc 1-2 khi để Olivier Giroud đánh đầu cận thành, ghi bàn thứ hai cho Pháp ở phút 78. "Tam sư" dừng bước ở tứ kết, không thể lặp lại thành tích vào bán kết cách đây 4 năm.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

