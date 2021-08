Đánh thiếu tá công an, 2 anh em bị tạm giam

Sau khi gây mất trật tự ở bệnh viện, Tú và anh trai tấn công một thiếu tá công an. Họ vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Ngày 12/8, Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi, anh ruột Tú) về tội Chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát cho biết chiều 5/8, Tú cùng anh trai vào bệnh viện để xin quà từ thiện. Vừa đi, Tú vừa chửi bới, đạp đổ các biển báo, gây mất an ninh trật tự.

Bình bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Công an phường đã nhắc nhở, yêu cầu Tú giữ trật tự và mời ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, bị can không chấp hành, sau đó cùng anh trai đánh thiếu tá Cao Thành Đạt, cán bộ Công an phường 6, TP Trà Vinh.

Công an sở tại phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh sau đó đã khống chế Tú và Bình.

Nhà chức trách cho biết Tú có tiền án, tiền sự về tội Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.