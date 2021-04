Đánh thiếu niên, bảo vệ tổ dân phố có thể bị truy trách nhiệm hình sự

Luật sư cho rằng khi bắt quả tang người phạm tội, bảo vệ dân phố phải bàn giao cho cơ quan điều tra. Họ không được phép đánh đập, tra khảo.

Tối 31/3, 2 thiếu niên 14 tuổi bị bảo vệ dân phố ở phường 14, quận 10, TP.HCM đánh đập vì nghi ngờ trèo vào trường THCS Nguyễn Văn Tố để lấy cắp tài sản.

Bất bình khi video ghi lại hành vi này được chia sẻ trên mạng, nhiều người băn khoăn lực lượng bảo vệ dân phố có được quyền tra khảo, đánh đập người phạm tội quả tang?

Ông Bùi Thế Hải, Phó chủ tịch UBND quận 10, TP.HCM. Ảnh: Quang Anh.

Trao đổi với Zing, luật sư Nguyễn Văn Thân - Giám đốc Công ty Luật TNHH ANP - cho biết thông qua đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, hành vi đánh đập, liên tục tra hỏi, chất vấn 2 thiếu niên của nhóm bảo vệ dân phố hoàn toàn trái pháp luật, không đúng thẩm quyền được giao và có dấu hiệu lạm dụng quyền hạn, vị trí công tác.

Theo luật sư, bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyện do UBND phường thành lập. Họ có chức năng hỗ trợ công an chính quy trong việc bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Nếu bắt quả tang ai đó gây ra vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở khu vực, bảo vệ dân phố có quyền bắt giữ, tước hung khí của họ. Sau đó, lực lượng này phải áp giải người có hành vi phạm tội, bị can có lệnh truy nã hay người trốn thi hành án đến trụ sở công an sở tại để bàn giao.

Căn cứ đoạn video vụ việc và những thông tin ban đầu, luật sư Thân nhận thấy nhóm bảo vệ dân phố trong trường hợp này đã có dấu hiệu cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Hành vi của nhóm bảo vệ dân phố thuộc các trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, lợi dụng chức vụ quyền hạn và có tính chất côn đồ.

“Gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của các em có quyền yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án hình sự”, ông Thân nêu quan điểm.

Bảo vệ dân phố hành hung 2 thiếu niên. Ảnh: Chụp màn hình.

Cùng theo dõi sự việc, luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn luật sư TP.HCM, đánh giá hành vi của nhóm bảo vệ khi hành hung 2 thiếu niên 14 tuổi có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Ông Bình phân tích người bạo hành trẻ em, nếu gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hành hạ người khác.

Về chế tài, ông Bình cho biết người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù tới 2 năm. Đặc biệt, trường hợp phạm tội với người dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù đến 3 năm. Còn việc bạo hành đó chưa gây ra các thiệt hại, thì cơ quan chức năng có thể xem xét xử phạt hành chính.

Nhìn nhận vụ việc xảy ra ở phường 14 là nghiêm trọng, luật sư Bình nhận định dù 2 thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật rồi bị phát hiện, lực lượng chức năng khi xử lý phải nhằm giáo dục chứ không được dùng vũ lực để trừng phạt.

“Pháp luật nghiêm cấm xâm phạm đến thân thể trẻ em. Cần phải xử lý nghiêm minh nhóm bảo vệ dân phố hành hung 2 thiếu niên”, ông Bình kiến nghị.

Ngày 1/4, mạng xã hội chia sẻ video ghi cảnh một người mặc quần áo dân phòng đánh dã man 2 thiếu niên. Ông Nguyễn Vi Tường Thuỵ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố, nói sự việc xảy ra tại trường vào khuya 31/3. Theo ông Thụy, 2 thiếu niên bị đánh đã bỏ học, không phải học sinh của trường. Khi các em bị đánh, nhân viên của trường can ngăn nhưng không quyết liệt.

Hiện, 4 thành viên trong tổ bảo vệ dân phố liên quan vụ việc đã bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, xác minh của công an.