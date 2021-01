Danh thắng Hòn Yến nằm ở tỉnh nào?

1. Danh thắng quần thể Hòn Yến nằm ở đâu? Huyện Tuy An, tỉnh Quảng Bình

Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Huyện Tuy An, tỉnh Kiên Giang Danh thắng Hòn Yến nằm ở xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách TP Tuy Hòa tỉnh lỵ khoảng 20 km về hướng bắc. Đây là quần thể thắng cảnh tự nhiên độc đáo bên bờ biển gồm Hòn Yến, Hòn Đụn, Bàn Than, Gành Yến, Hòn Choi... Ảnh: Hải Vinh.