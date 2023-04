Danh sách tác phẩm ăn khách của New York Times vấp chỉ trích lớn

Tác giả nổi tiếng James Patterson đã chỉ trích tờ New York Times và cho rằng danh sách tác phẩm bán chạy của tờ báo này hạ thấp sách của ông.

Tác giả James Patterson cho rằng New York Times hạ thấp tác phẩm của ông. Ảnh: NY Post.

Theo đó, ông James Patterson đã gửi tới New York Times một bức thư ngỏ nảy lửa, chỉ trích “sự thiếu chặt chẽ của báo chí” trong danh sách Những cuốn sách bán chạy nhất của tờ báo này. Tác giả này lên tiếng vì cho rằng danh sách nổi tiếng của New York Times đã hạ thấp cuốn tiểu thuyết được đánh giá cao của ông về vấn đề thực thi pháp luật ở Mỹ.

Tác giả Patterson, 76 tuổi, cho biết cuốn sách mới của ông Walk the Blue Line: No Right, No Left ban đầu không được đưa vào danh sách trên mặc dù doanh số của nó tốt hơn 12 trong tổng số 15 cuốn sách đứng đầu danh sách. Ông Patterson đã dựa vào số liệu của BookScan, một đơn vị tổng hợp dữ liệu bán sách, để giải thích cho hành động của mình. Do đó, ông Patterson cáo buộc tờ New York Times đã “thao túng dữ liệu” trong danh sách bán chạy nhất.

Trong một tuyên bố được đăng lên Twitter gần đây, ông Patterson viết: “Tôi thấy các ông đã trả lời câu hỏi gần đây từ nhà xuất bản của tôi về một cuốn sách chứa những câu chuyện mà tôi tin là quan trọng và làm sáng tỏ những câu chuyện trực tiếp của cảnh sát Mỹ. Các ông nói rằng không chỉ vào doanh số bán hàng 'thô'. Tôi đoán điều đó có nghĩa là các ông ưu tiên tác phẩm được điều chỉnh số liệu”.

Bức thư ông Patterson đăng trên Twitter. Ảnh: NY Post.

Ông Patterson sau đó cũng thông tin với Fox News rằng việc không lọt vào danh sách của New York Times sau khi phát hành sẽ làm tổn hại đến cơ hội bán hàng và quảng bá tốt hơn của tác giả.

Tác giả Patterson cũng nói về lý do tờ New York Times đưa ra trong bức thư của ông: “Họ lý luận rằng quy trình của mình có sự chặt chẽ về mặt thống kê. Nhưng thực tế là không như vậy”.

Trước chỉ trích của nhà văn này, tờ New York Times phản hồi với Outkick rằng họ đã giải quyết những lo lắng của Patterson bằng cách cho ông biết họ nhìn nhận "nghiêm túc" thông điệp của ông.

Người phát ngôn của New York Times cho biết: “Và chúng tôi luôn xem xét các phương pháp của mình trong việc biên soạn Danh sách bán chạy nhất, từ đó, để đảm bảo rằng chúng tôi đang phục vụ độc giả của mình một cách tốt nhất. Danh sách tác phẩm bán chạy nhất của chúng tôi dựa trên phân tích chi tiết về doanh số bán sách từ nhiều nhà bán lẻ, hàng chục nghìn cửa hàng truyền thống thuộc mọi quy mô và nhiều nhà cung cấp bán sách trực tuyến để thể hiện tốt nhất những nội dung nào đang bán chạy trên khắp nước Mỹ”. Tờ New York Times cũng cho biết các tác phẩm của Patterson đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách của họ.