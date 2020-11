Danh sách đề cử Grammy 2021 bị phản ứng gay gắt

The Weeknd thấy bất công khi anh không có tên trong danh sách đề cử Grammy 2021. Còn Nicki Minaj và Wiz Khalifa nhận định họ đã quá quen việc giải thưởng này thiếu công bằng.

Ngày 25/11 (giờ Việt Nam), Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử giải thưởng Grammy 2021. Nếu như Beyoncé dẫn đầu với 9 đề cử, thì việc The Weeknd hoàn toàn trắng tay khiến không ít người cảm thấy bị sốc bởi anh sở hữu một trong những bản hit lớn nhất năm là Blinding Lights.

Danh sách đề cử Grammy năm nay hiện là đề tài gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ thậm chí còn công khai lên tiếng chỉ trích sự thiếu minh bạch của ban tổ chức.

Grammy và The Weeknd có tư thù?

Năm nay, The Weeknd có màn tái xuất mạnh mẽ trên đường đua âm nhạc với album mới mang tên After Hours. Dự án của nam ca sĩ được giới phê bình đánh giá cao. Trên Metacritic, album đạt điểm trung bình 80/100 từ hơn 20 nhà chuyên môn. Đồng thời, The Weeknd còn thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Riêng ca khúc Blinding Lights có 33 tuần đứng top 5 và 40 tuần trong top 10 của Billboard Hot 100 - kỷ lục chưa từng thấy trên bảng xếp hạng.

The Weeknd tái xuất ấn tượng với album After Hours. Ảnh: Billboards.

Thành tích kể trên khiến việc nam ca sĩ vắng mặt trong mọi hạng mục của Grammy gây ra tranh cãi lớn. Người hâm mộ thắc mắc tại sao ủy ban đề cử gồm 20 thành viên giấu mặt lại bỏ qua After Hours - một tác phẩm được báo chí Mỹ coi là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục Album xuất sắc trong năm.

Bản thân The Weeknd cũng cảm thấy bất công và bày tỏ trên Twitter rằng: "Grammy ngày càng suy đồi. Họ nợ tôi và người hâm mộ sự minh bạch". Bài đăng của nam ca sĩ thu hút gần 800.000 lượt yêu thích từ người hâm mộ.

Theo một nguồn tin của Variety, ban tổ chức Grammy với ê-kíp của The Weeknd từng nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình đàm phán về việc để nam ca sĩ trình diễn trong cả hai sự kiện chỉ cách nhau một tuần là Grammy và trận Super Bowl năm 2021. Dù hai bên đã đi đến thỏa thuận, việc The Weeknd không có đề cử hiện được cho là động thái mang tính trả đũa tới từ Grammy.

Quy trình lựa chọn đề cử Grammy gồm nhiều bước. Hội đồng thẩm định là các chuyên gia âm nhạc gạo cội, lựa chọn danh sách rút gọn từ hơn 1.000 ứng cử viên. Theo Harvey Mason - Giám đốc Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, không có gì đáng nghi vấn xoay quanh việc The Weeknd không có đề cử tại Grammy lần thứ 63.

"Tôi theo dõi sát sao quá trình tuyển chọn. Hội đồng đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực. Họ làm việc nghiêm túc, thẩm định nhiều lần mỗi ca khúc. Thời gian làm việc kéo dài và tốn nhiều công sức, trí óc. Mục đích của chúng tôi là tìm ra những tác phẩm xuất sắc. Vì vậy, tôi không nghĩ có lỗ hổng nào trong quá trình này", Mason cho biết.

The Weeknd cảm thấy bức xúc trước danh sách đề cử Grammy năm nay. Ảnh: Billboards.

Mặt khác, tạp chí Variety còn đề cập tới một khả năng khách quan khác có thể giải thích việc The Weeknd thậm chí không xuất hiện trong cả các hạng mục thuộc về thể loại.

Theo đánh giá, After Hours cho thấy sự giao thoa giữa Pop và R&B. Theo đó, hội đồng nhạc Pop có thể đã đánh giá tác phẩm của The Weeknd là R&B, trong khi hội đồng R&B lại coi đó là nhạc Pop. Hậu quả là nam ca sĩ và đĩa nhạc chẳng được bên nào lựa chọn.

Các nữ rapper khẩu chiến

Cùng lúc đó, Nicky Minaj là một trong những nghệ sĩ lên tiếng trên mạng Internet sau khi danh sách đề cử Grammy lần thứ 63 gây tranh cãi. Trên trang cá nhân, rapper hồi tưởng về việc cô "bị tước" danh hiệu Nghệ sĩ mới xuất sắc tại lễ trao giải Grammy 2012.

Chủ nhân hit Anaconda viết: "Đừng bao giờ quên Grammy đã không trao cho tôi giải Nghệ sĩ mới xuất sắc khi tôi có bảy bài hát lọt vào bảng xếp hạng Billboard cùng lúc. Đó là thành tích tốt hơn bất kỳ nữ rapper nào trong thập kỷ trước. Cuối cùng, họ trao giải cho Bon Iver - một người đàn ông da trắng".

Dưới bài viết của Minaj, Wiz Khalifa bày tỏ sự ủng hộ: "Tôi biết cảm giác đó thế nào".

Nicki Minaj trên sân khấu lễ trao giải Grammy 2012. Ảnh: Getty.

Song, sự việc chuyển hướng tiêu cực khi một khán giả bình luận: "Việc trao giải cho Cardi B mà không phải Nicki Minaj chứng tỏ Viện hàn lâm không hiểu gì về rap". Wiz Khalifa tiếp tục ý kiến: "Đây là vấn đề phổ biến với các nghệ sĩ tự thân như Nicki Minaj". Cần biết rằng Nicki Minaj thường tự hào rằng mình có khả năng tự làm nhạc, còn Cardi B được cho là có cả một bộ sậu sáng tác hậu thuẫn phía sau.

Ngay sau động thái của rapper gạo cội, Cardi B gia nhập "cuộc chơi" với tuyên bố trên trang cá nhân của mình rằng: "Họ kêu gọi hãy ủng hộ khi đang đi những bước đầu sự nghiệp đầy chênh vênh, rồi trở mặt khi bạn gặt hái thành công. Tại sao mọi người cảm thấy giải trí với dòng tweet khiến những người phụ nữ thành đạt chống lại nhau nhỉ?".

Đi kèm dòng viết, Cardi B còn chia sẻ hình ảnh chụp lại tin nhắn giữa cô và Wiz Khalifa hồi 2016. Nội dung cho thấy rapper khuyên đàn em: "Hãy luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Đừng đánh mất điều quan trọng của bản thân".

Trước động thái của Cardi B, Wiz Khalifa cho biết: "Tôi vẫn luôn ghi nhận công sức mà Cardi B tự bỏ ra và lý do cô ấy thành công như hôm nay". Điều này khiến khán giả thêm phần khó hiểu vì phát ngôn trước đó và sự ba phải của nam rapper.

Tuy nhiên, drama của làng nhạc rap sẽ còn tiếp diễn. Mới nhất, Azealia Banks như đổ thêm dầu vào lửa khi chỉ trích cả Nicki Minaj lẫn Cardi B về độ tài năng của hai người. Cô thậm chí còn lôi cả Iggy Azalea vào dòng thông điệp so sánh.

Cardi B và Nicki Minaj vốn có mối thù "không đội trời chung", từng công khai khẩu chiến trên mạng xã hội. Năm 2018, hai nghệ sĩ thậm chí còn ẩu đả trên thảm đỏ một sự kiện thời trang lớn diễn ra tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, thời gian qua, có những tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đã chuyển hướng tích cực hơn.