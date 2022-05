Đánh hàng xóm nhập viện vì hát karaoke

Thấy hàng xóm hát karaoke với âm lượng lớn, Tài cầm búa đánh nạn nhân phải nhập viện.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Tài (31 tuổi, ở xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, chiều 5/1, Nguyễn Văn Mãi (29 tuổi, hàng xóm với Tài) tổ chức nhậu tại nhà. Hôm đó, nhóm của Mãi sử dụng loa di động để hát karaoke.

Tài bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Thời điểm trên, con gái của Tài đang học online. Thấy hàng xóm hát karaoke với âm lượng lớn, bị can đã đề nghị tắt loa. Sau đó, Mãi không hát mà mở nhạc lớn tiếng.

Tức giận, Tài cầm búa đánh vào đầu Mãi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, sau đó có kết quả giám định với tỷ lệ thương tích là 35%.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp tố tụng.