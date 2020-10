Đánh giá Toyota Corolla Cross 1.8V - hiện đại nhưng thiếu cảm xúc

Thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi và an toàn tốt là những điểm giúp Toyota Corolla Cross bù đắp cho không gian nội thất hạn chế cùng trải nghiệm lái kém thú vị.

Sau thời gian dài đứng ngoài cuộc đua của nhóm SUV đô thị, Toyota Việt Nam đã giới thiệu mẫu xe gầm cao 5 chỗ đầu tiên của mình là Corolla Cross vào đầu tháng 8/2020.

Tân binh của Toyota có mặt vào giai đoạn SUV đô thị trong nước cạnh tranh mạnh mẽ khi một loạt cái tên mới được trình làng. Danh sách có thể kể đến Kia Seltos, Honda HR-V nâng cấp 2020 hay Ford EcoSport 2020.

Trong số 3 phiên bản Toyota Corolla Cross được nhập khẩu từ Thái Lan, model 1.8V (820 triệu đồng) được xem là sản phẩm chủ lực để hãng xe Nhật Bản thâm nhập thị trường.

So với bản 1.8G (720 triệu đồng), model tầm trung của Corolla Cross đầy đủ hơn về mặt trang thiết bị. Còn biến thể 1.8HV (910 triệu đồng) hiện tại vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của số đông khách hàng khi công nghệ hybrid chưa phổ biến tại Việt Nam.

Với giá bán trên 800 triệu đồng, Toyota Corolla Cross 1.8V đắt hơn các phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Kona (750 triệu đồng), Kia Seltos (719 triệu đồng), Ford EcoSport (686 triệu đồng) và tương đương Honda HR-V (786-871 triệu đồng).

Với định vị nhỉnh hơn các đối thủ, Toyota Corolla Cross 1.8V có những ưu và nhược điểm gì để cạnh tranh cũng như thuyết phục khách hàng?

Thiết kế hiện đại và thực dụng

Tại Việt Nam, các mẫu xe Toyota thường không được đánh giá cao về mẫu mã, kiểu dáng khi đặt cạnh những dòng ôtô đến từ Hàn Quốc hay một vài thương hiệu đồng hương. Tuy nhiên, một trong những thế mạnh chính của Corolla Cross lại là thiết kế.

Thực tế, Toyota Corolla Cross không tạo được ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên như Hyundai Kona hay Kia Seltos. Tuy nhiên, mẫu xe gầm cao Nhật Bản vẫn đủ hiện đại và năng động để gây được thiện cảm với những người mua xe trẻ tuổi.

Đồng thời, ngoại hình Corolla Cross vẫn có những đường nét chững chạc, lịch lãm tương tự Honda HR-V hay EcoSport nhằm phù hợp với nhóm người dùng trung niên.

Xét về kích thước, Toyota Corolla Cross có vóc dáng nhỉnh hơn EcoSport, Kona, Seltos và HR-V với chiều dài tổng thể 4,46 m. Chiều dài cơ sở của Corolla Cross cũng nhỉnh hơn 4 đối thủ, ở mức 2.640 mm.

Có được điều này do Corolla Cross được định vị là SUV hạng B+, tức là gần tiệm cận với các mẫu SUV 5 chỗ hạng C như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Kết hợp với các đường nét chủ đạo đầy đặn, mẫu xe gầm cao của Toyota cho cảm giác vóc dáng to lớn hơn thực tế.

Nhìn chung, thiết kế của Corolla Cross được Toyota xây dựng khôn khéo và có dụng ý rõ ràng. Vừa giúp Corolla Cross có được nhóm khách hàng rộng hơn so với các đối thủ, về lâu dài dáng xe cũng chậm bị lỗi mốt hơn.

Hai điểm ở ngoại thất Corolla Cross tôi cảm thấy ưng ý hơn cả là cụm đèn trước và sau. Ở phía trước, dải đèn LED định vị vuốt dài sang 2 bên thân giúp đầu xe trông mạnh mẽ và nam tính hơn. Cụm đèn hậu LED cũng được tạo hình tương tự khiến phần đuôi thêm phần bề thế. Phần đuôi xe của Corolla Cross có thiết kế tương đồng với một số dòng SUV đến từ thương hiệu Lexus.

Ở phiên bản 1.8V và 1.8HV, hệ thống chiếu sáng là tương đương nhau với đèn pha và cốt đều dùng bóng LED. Tầm chiếu có thể tùy chỉnh xa gần bằng nút xoay ở bảng táp-lô. Hiệu quả quan sát khi đi đường trường ở mức khá và được hỗ trợ tốt bởi chức năng đèn pha tự động.

Nội thất chưa tối ưu

Nếu ngoại thất của Corolla Cross có thể nhận được điểm khá thì cabin lại khiến tôi có phần hụt hẫng. Điều Toyota làm chưa tốt đó là trải nghiệm giải trí cũng như tận dụng không gian nội thất chưa hợp lý. Bù lại, mẫu xe gầm cao này vẫn có những ưu điểm nhất định về mặt trang bị tiện ích để phục vụ cho người dùng.

Đầu tiên, nội thất của Corolla Cross ghi điểm với bảng táp-lô thiết kế tối giản, đường nét thanh thoát lấy cảm hứng từ C-HR, một mẫu SUV khác của Toyota từng được người dùng Việt Nam chờ đợi.

Cá nhân tôi đánh giá phong cách này đẹp hơn những dòng xe gầm cao khác của Toyota hiện có mặt ở Việt Nam. Chẳng hạn như Fortuner hay Hilux với nội thất già dặn và nhiều chi tiết thừa.

Chất liệu nội thất chủ đạo ở bản 1.8V là nhựa mềm, kim loại và ghế bọc da, tương xứng với mức giá hơn 800 triệu và cho cảm giác hoàn thiện tốt. Khu vực điều khiển trung tâm của Corolla Cross thân thiện và dễ làm quen khi có ít nút bấm.

Màn hình cảm ứng cùng cụm chỉnh điều hòa có cách bố trí liền lạc, tự nhiên hơn so với cách thiết kế của Kona hay Seltos. Vô-lăng 3 chấu và bảng đồng hồ tốc độ có một màn hình LCD nhỏ cũng được thiết kế trực quan.

Các trang bị tiện ích của Corolla Cross bản 1.8V ở mức khá tốt, điểm khác biệt duy nhất giữa model này và bản 1.8HV là không có bảng đồng hồ tốc độ loại kỹ thuật số kích thước 7 inch. Thay vào đó, Toyota trang bị cho xe đồng hồ có 2 cụm analog và một màn hình LCD nằm bên phải.

Những tiện nghi đáng kể trên Corolla Cross 1.8V gồm có ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, điều hòa tự động 2 vùng, hốc gió phụ cho hàng ghế sau, kết nối Apple CarPlay, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, sạc điện thoại không dây (tính năng này không được trang bị cho bản 1.8 HV), gương chống chói tự động...

Ở cùng phân khúc, chiếc xe gầm cao của Toyota chỉ thiệt thòi hơn Honda HR-V bản cao cấp nhất khi không có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, lẫy chuyển số trên vô-lăng...

Điểm tôi chưa ưng ý trong những tiện nghi của Corolla Cross là hệ thống thông tin giải trí. Màn hình cảm ứng 9 inch thuộc diện to nhất nhì trong phân khúc, tuy nhiên độ phân giải không quá sắc nét và giao diện điều khiển có phần đơn điệu, chưa bắt mắt. Hệ thống khởi động chưa nhanh và phản hồi với thao tác sử dụng còn độ trễ.

Bên cạnh đó, cổng kết nối USB bố trí ngay cạnh màn hình là chi tiết nhỏ khác mà tôi không thích. Việc cắm dây kết nối với điện thoại ở vị trí ngay giữa bảng táp-lô khiến không gian nội thất trông không được gọn gàng, cũng như tạo cảm giác bất tiện cho hành khách phía trước.

Về không gian, với khoảng cách 2 trục thuộc diện tốt nhất phân khúc nhưng hàng ghế sau của Toyota Corolla Cross lại không quá rộng rãi như kỳ vọng ban đầu của tôi. Khoảng để chân vừa đủ cho người lớn cao khoảng 1,75 m, nếu so với HR-V thì hàng ghế thứ 2 của Corolla Cross hẹp hơn. Dù sao, không gian trần và độ ngả lưng vẫn đủ thoải mái cho các chuyến đi xa.

Nguyên nhân của việc này là Toyota đã ưu tiên cho khoang hành lý. Corolla Cross có dung tích để đồ tiêu chuẩn lớn hơn các đối thủ, đạt 440 lít. Thiết nghĩ, nếu Toyota phân bổ lại tỷ lệ không gian giữa hàng ghế sau và cốp để đồ thì nội thất của Corolla Cross sẽ đáp ứng tốt hơn cho thị hiếu thích xe có chỗ ngồi rộng rãi của người Việt.

Dễ lái và an toàn

Tổng thể việc cầm lái Toyota Corolla Cross có thể gói gọn trong từ “nhẹ nhàng”. Từ cách động cơ - hộp số làm việc, thiết lập của vô-lăng cho đến hỗ trợ từ gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) mang đến một chiếc SUV thân thiện và dễ lái.

Với cùng cấu hình động cơ xăng 1.8L và hộp số vô cấp CVT tương tự Honda HR-V, Toyota Corolla Cross có phong cách vận hành hiền lành hơn hẳn đối thủ. Động cơ cho phản hồi vừa phải, trong khi hộp số và cầu trước kéo xe tăng tốc khá từ tốn dù tôi có thốc mạnh bàn đạp ga.

Vô-lăng trợ lực điện của Corolla Cross không thể hiện được nhiều phản hồi từ mặt đường và nhẹ như nhau ở mọi dải tốc độ. Ở điều kiện đường đô thị đông đúc thì tay lái nhẹ là một ưu điểm, tuy nhiên đây lại là điều khiến tôi không cảm thấy tự tin khi chuyển làn trên cao tốc hoặc xử lý các đoạn cua với tốc độ khoảng 40-50 km/h.

Với những ai đòi hỏi nhiều cảm xúc sau tay lái, đại diện của Toyota sẽ không thể đáp ứng được tiêu chí này. Đổi lại, nếu cần một phương tiện di chuyển nhẹ nhàng thì Corolla Cross vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Hai yếu tố được Corolla Cross làm tốt và ghi điểm với cá nhân tôi là cách âm và độ ổn định của thân xe. Toyota triệt tiêu hiệu quả tiếng ồn từ khoang máy, gầm xe và môi trường xung quanh. So với mẫu xe đồng hương là Honda HR-V, khả năng cách âm của Toyota Corolla Cross nhỉnh hơn đôi chút.

Corolla Cross có hệ thống treo được thiết lập theo hướng cứng vững để có được sự đầm chắc khi vận hành ở tốc độ cao cũng như xử lý gọn gàng các dao động từ mặt đường.

Bổ trợ cho các đặc tính lái kể trên là các chức năng an toàn chủ động trong gói TSS. Ba tính năng chính của TSS gồm kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường được hãng xe Nhật Bản thiết lập thân thiện với người dùng.

Ở việc tự động bám đuôi và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, Corolla Cross thực hiện thao tác tăng tốc và hãm tốc hợp lý để người lái và hành khách không gặp cảm giác khó chịu.

Trên một vài mẫu xe phổ thông khác tại Việt Nam tôi từng trải nghiệm, khi khoảng cách với phương tiện đi trước thay đổi, hệ thống thường can thiệp kém tự nhiên. Chẳng hạn như vù ga tăng tốc để lấy lại khoảng cách hoặc hãm phanh vội để giữ vị trí.

Việc ga, phanh liên tục của xe dễ làm người lái và hành khách không thoải mái, cũng như cảm giác kém an tâm khi sử dụng tính năng kiểm soát hành trình thích ứng.

Đối với 2 chức năng hỗ trợ lái, công nghệ của Toyota hoạt động hiệu quả hơn những hệ thống tương tự đến từ các hãng xe khác. Trên những đoạn đường tôi thử nghiệm, dù vạch kẻ đường bị mờ, gãy khúc không đều nhưng camera của Corolla Cross vẫn nhận diện được để kích hoạt chế độ giữ làn, tự động đánh lái theo hướng di chuyển đúng.

Bên cạnh đó, cách vô-lăng tự điều chỉnh khi có dấu hiệu chệch làn cũng được Toyota thiết lập vừa phải và dễ chịu. Tôi từng gặp cảm giác kém thoải mái khi lái một vài mẫu xe được trang bị chức năng cảnh báo lệch làn có vô-lăng rung mạnh và chỉnh lái đột ngột.

Hơi đáng tiếc khi Toyota không trang bị cho Corolla Cross khả năng tự động dừng theo xe phía trước khi dùng ga tự động thông minh và phanh tự động để hỗ trợ người lái tốt hơn.

Bù lại, xe vẫn có camera 360 độ, chức năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo áp suất lốp. So với các mẫu xe cùng phân khúc, danh sách an toàn của Corolla Cross nổi bật hơn.

Kết luận

Có thể thấy, Toyota Corolla Cross là một mẫu xe gầm cao sở hữu nhiều yếu tố phù hợp với thị hiếu của người dùng Việt Nam. Đó là thiết kế bắt mắt, danh sách trang bị phong phú và có nhiều công nghệ mới. Doanh số hơn 1.100 xe trong tháng 9 vừa qua cho thấy tiềm năng lớn của Corolla Cross ở phân khúc SUV đô thị.

Tất nhiên, sau khi sức hút ban đầu dần lắng thì Corolla Cross vẫn còn nhiều thử thách cần chinh phục để duy trì được sức cạnh tranh lâu dài. Giá bán đắt và không được hưởng ưu đãi phí trước bạ như các đối thủ Hàn Quốc, Mỹ ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới doanh số của Corolla Cross trong 3 tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, không gian hành khách hạn chế và đặc tính vận hành đơn điệu cũng là rào cản để Toyota Corolla Cross thuyết phục nhóm khách hàng cần mua xe rộng rãi cho gia đình hoặc ưu tiên trải nghiệm cầm lái thú vị.