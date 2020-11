Đánh giá nhanh iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max từ The Verge

Cảm giác cầm nắm chiếc iPhone 12 Pro Max không có nhiều khác biệt so với các phiên bản Plus hay Max mà Apple từng sản xuất. Tuy có màn hình lớn nhất từ trước đến nay, rất khó để người dùng nhận ra chi tiết này cho đến khi so sánh trực tiếp với các mẫu iPhone tiền nhiệm. Ảnh: The Verge.