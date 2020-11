Do có kích thước nhỏ, phần cứng của HomePod mini được rút gọn với một củ loa chính (driver) lớn, 2 loa thụ động và một ống dẫn âm để phân tán âm thanh 360 độ. Theo The Verge, chất lượng âm thanh của HomePod mini khá tốt so với những loa thông minh nhỏ như Amazon Echo Dot hay Google Nest Mini. Ảnh: The Verge.