Đánh giá Honda BR-V - phân khúc MPV ngày càng đông đúc

Mitsubishi mở đầu, Suzuki tiếp nối và sau đó là sự xuất hiện của Toyota cùng Hyundai. Phân khúc MPV ngày càng đủ mặt anh tài và tất cả đều muốn “chơi lớn”.

Honda BR-V lần đầu được ra mắt tại Việt Nam, khá muộn so với thời điểm mẫu xe này được ra mắt tại các thị trường khác. Tôi cầm lái BR-V lần đầu tiên năm 2018 tại Thái Lan, một chiếc xe có thể nói là rất phù hợp với thị trường Việt Nam, nhưng khi ấy Honda Việt Nam nói không với BR-V. Kết quả ai cũng biết, Mitsubishi Xpander trở thành ông trùm trong phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ, vực dậy cả một hãng xe trước đó khá rệu rã, nếu không nói là ế ẩm tại Việt Nam.

BR-V sẽ là làn gió mới cho phân khúc MPV bình dân đang khá rệu rã tại Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

BR-V lần này có vẻ như không còn là cuộc dạo chơi của Honda, khi hãng xe Nhật khá nghiêm túc trong việc “bán xe”, với trang bị được lựa chọn kỹ cùng mức giá có thể nói là phù hợp với thị trường. Đây là điều hiếm gặp tại Honda, nơi các mẫu xe phần lớn được định giá khá cao nếu so với các đối thủ cùng phân khúc, và nhiều mẫu xe sớm trở nên ế ẩm, thậm chí phải dừng bán. Liệu BR-V có phải mẫu xe đáng mua trong tầm giá?

Thiết kế

Honda BR-V có thiết kế thân thiện và dễ tiếp cận, với những đường nét bên ngoài khá quen thuộc của những mẫu ôtô khác của Honda. Xe mang dáng SUV, phần đầu khá bệ vệ và đường dập nổi kéo dài từ đầu tới đuôi xe tạo cảm giác cứng vững. BR-V không quá bắt mắt, nhưng thân thiện và dễ nhìn, với những đường nét không thời trang hay nổi bật nhưng có phần “bền dáng”.

Thiết kế của BR-V không quá bắt mắt nhưng bền dáng. Ảnh: Bối Hạ.

Bên trong xe là không gian khá rộng, đơn giản và “vừa đủ dùng”. Hàng ghế trước không mang lại cảm giác hiện đại, thay vào đó là thân thiện và dễ sử dụng. Màn hình trung tâm nhỏ gọn phù hợp với thiết kế tổng thể của xe nhưng khá nhỏ nếu so với xu hướng màn hình to hiện nay.

Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 vừa đủ cho 5 người lớn, tất nhiên là không quá rộng rãi, nhưng cũng không quá chật để người ngồi cảm thấy khó chịu. Hàng ghế 2 có thể trượt lên xuống để người ở hàng ghế 3 có thể cảm thấy thoải mái nhất. Hàng ghế 3 cũng có thể thay đổi độ ngả của lưng ghế để mang lại cảm giác thoải mái nhất.

Hàng ghế 3 cũng có thể thay đổi độ ngả của lưng, giúp người ngồi sau thoải mái hơn. Ảnh: Bối Hạ.

Nhìn chung BR-V mang lại cảm giác tiện dụng về thiết kế, không có điểm nào nổi bật hơn so với các đối thủ, nhưng cũng không có những điểm thua thiệt.

Vận hành

Nhiều câu hỏi được đặt ra với động cơ 1.5L trên Honda BR-V. Động cơ này sản sinh công suất 119 mã lực và mô men xoắn 145 Nm, đi cùng là hộp số vô cấp CVT. Cho dù có công suất nhiều hơn đối thủ, nhiều người vẫn ngoài nghi về khả năng vận hành được chờ đợi là “mạnh mẽ” của mẫu xe tới từ Honda.

Động cơ của BR-V mạnh mẽ nhất phân khúc nhưng vẫn còn "thiếu" cho mẫu xe 7 chỗ. Ảnh: Bối Hạ.

Thực tế cho thấy với một chiếc MPV có thể chở tối đa 7 người kèm ít hành lý phía sau, động cơ 1.5L khó có thể đáp ứng khả năng vận hành mạnh mẽ. Bù lại, Honda cố gắng cân bằng giữa tính thể thao đã được giới thiệu trên mọi mẫu xe của mình với khả năng vận hành theo kiểu “gia đình” của một mẫu xe 7 chỗ.

BR-V khắc phục khả năng tăng tốc không quá ấn tượng của động cơ 1.5L trên chiếc xe nặng bằng việc đẩy vòng tua lên cao khi người lái giữ chân ga. Chiếc xe có thể dễ dàng đạt vòng tua máy trên 4.000 vòng/phút khi người lái đệm đều chân ga. Điều này khiến sức kéo của BR-V tăng lên, khắc phục tình trạng đuối khi tải nặng. Bù lại, chiếc xe có tiếng ồn từ động cơ khá lớn.

Nếu chạy đều, điềm đạm và nhấp nhả đều ga ở điều kiện vận hành thông thường, chiếc xe có thể đẩy lên cấp số ảo cao hơn và khiến BR-V vận hành êm ái hơn. Honda cho rằng đây là kiểu vận hành phổ biến của một chiếc BR-V trong điều kiện giao thông đô thị.

Ngoài tiếng ồn từ động cơ khi thốc ga, khả năng chống ồn của BR-V là tương đối tốt nếu so với BR-V thế hệ trước hay so với HR-V. Đây có thể nói là ưu điểm của BR-V so với chính Honda cũng như so với các đối thủ trong phân khúc MPV giá rẻ.

Honda BR-V mang lại cảm giác cầm lái thân thiện, không quá mạnh mẽ nhưng đủ để vận hành trong thành phố cũng như vượt xe trên cao tốc. Nếu bạn coi tiếng ồn từ vòng tua máy 4.000 vòng/phút là thể thao, thì BR-V cũng có không ít chất “thể thao” mỗi khi thốc ga tăng tốc.

Công nghệ an toàn

Với việc hãng xe Nhật phổ cập công nghệ an toàn Honda SENSING lên mọi mẫu xe bán tại Việt Nam, thì rõ ràng đây là lợi thế cạnh tranh của BR-V nếu so với các đối thủ trong phân khúc. Xe sở hữu khả năng phanh tự động khẩn cấp, đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành.

Gói an toàn Honda SENSING là thế mạnh rõ rệt nhất của BR-V so với các đối thủ. Ảnh: Bối Hạ.

Phần lớn công nghệ của Honda SENSING là hữu ích, giúp giảm thiểu va chạm khi người lái mất tập trung, đồng thời giúp tài xế nhàn hơn khi chạy trên cao tốc với khả năng tự điều chỉnh tốc độ và tự động đánh lái giữ làn đường.

Nếu so với các công nghệ hỗ trợ lái khác, Honda SENSING hoạt động ở mức tương đối tốt và hỗ trợ khá nhiều cho người lái. Ở tốc độ khoảng trên 30 km/h, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động đã có thể kích hoạt và xe có thể tự giảm tốc khi xe phía trước giảm tốc, tự tăng tốc khi đường thoáng. Ở tốc độ khoảng trên 70 km/h, xe có thể cảnh báo lệch làn đường và tự động đánh lái để duy trì làn đường.

Tính năng phanh khẩn cấp kích hoạt ở tốc độ dưới 30 km/h, sẽ phanh rất gấp nếu phát hiện khả năng xảy ra va chạm, trong khi tính năng thông báo xe phía trước khởi hành cũng giúp người lái không xao lãng khi dừng đèn đỏ.

Ngoài Honda SENSING, BR-V cũng có camera lùi và camera cập lề, sẽ kích hoạt bất cứ khi nào người lái bật xi-nhan phải, hữu ích cho những người mới lái xe. Có thể nói công nghệ an toàn giúp BR-V thêm phần thân thiện với người lái.

Giá bán

Có thể nói Honda BR-V không quá rẻ nếu so với các đối thủ trong phân khúc. Mẫu xe này có giá bán 661 triệu cho bản G, 705 triệu đồng cho bản L, tùy chọn màu trắng ngọc trai là thêm 5 triệu nữa.

Trong phân khúc, Mitsubishi Xpander có giá 555-658 triệu đồng, Toyota Veloz Cross giá 658-698 triệu đồng) hay Suzuki XL7 giá 599,9-639,9 triệu đồng.

BR-V không phải là mẫu xe rẻ, có thể gặp khó trong bối cảnh thị trường xe đang khá ảm đạm. Ảnh: Bối Hạ.

Trong bối cảnh thị trường xe đang nguội lạnh với nhiều khuyến mại được áp dụng trên hầu hết mẫu xe, trong đó có cả loạt MPV bình dân, BR-V không phải là lựa chọn số một nếu nhìn trực tiếp vào giá bán.

Bù lại, đây là mẫu xe nhiều công nghệ an toàn, thân thiện khi cầm lái, thiết kế lâu lỗi mốt và khá “rẻ” nếu nhìn vào các mẫu xe khác của Honda tại Việt Nam.