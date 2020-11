Giá khởi điểm của MacBook Air dùng chip M1 không đổi so với bản dùng chip Intel, 999 USD cho RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. GPU trên phiên bản này bị cắt giảm một nhân so với các tùy chọn đắt tiền hơn nhưng sự khác biệt giữa chúng là không nhiều. Đa phần những thay đổi đều đến từ phần cứng khi bản chạy chip M1 bị loại bỏ quạt, thay vào đó là một bộ tản nhiệt bằng nhôm. Dù vậy, ngay cả khi hoạt động hết công suất thiết bị chỉ ấm lên đôi chút do được kiểm soát tốt lượng nhiệt tỏa ra.