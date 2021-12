Đánh giá Alienware M15 R6 - laptop gaming thiết kế tương lai

Alienware M15 R6 sở hữu thiết kế độc đáo cùng chất lượng hoàn thiện tốt. Tuy nhiên, hệ thống tản nhiệt của máy hoạt động chưa hiệu quả.

Là dòng máy tính chuyên chơi game của Dell, Alienware sở hữu thiết kế đặc trưng cùng hiệu năng mạnh mẽ. Với sự xuất hiện của X series, dòng M không còn là flagship từ Alienware. Tuy nhiên, M15 R6 vẫn là chiếc laptop gaming cao cấp với ngoại hình độc đáo và chất lượng hoàn thiện tốt.

Nhưng khi so sánh với các đối thủ trong tầm giá, Alienware M15 R6 có cấu hình thấp hơn và hệ thống tản nhiệt hoạt động chưa hiệu quả.

Ưu điểm:

Thiết kế độc đáo

GPU hoạt động với công suất lớn

Trải nghiệm gõ tốt với bàn phím cơ

Màn hình 2K, 240 Hz Nhược điểm:

Khối lượng nặng

Tản nhiệt CPU chưa tốt

Giá thành cao so với cấu hình

Thiết kế thu hút game thủ

Vẻ ngoài như một chiếc phi thuyền không gian của các mẫu Alienware là điểm nhấn quan trọng của thiết bị. Trên model M15, Dell đã vuốt cong các cạnh nhiều hơn, mang lại vẻ thanh thoát, hiện đại. Phần hốc tản nhiệt lớn ở phía trước và logo số 15 cách điệu là những chi tiết giúp nhận diện Alienware M15 từ xa.

Kiểu thiết kế của Alienware cũng tạo cảm hứng cho nhiều thương hiệu laptop gaming khác. Asus, Lenovo có các mẫu máy với phần “gáy” dày hơn để chứa khe tản nhiệt và cổng kết nối phía trước. Logo số cách điệu tương tự M15 cũng xuất hiện trên mẫu HP Omen.

Alienware M15 R6 sở hữu vẻ ngoài độc đáo.

Tuy vậy, giữa nhiều dòng máy tính chơi game trên thị trường, Alienware vẫn duy trì được chất riêng. Những chi tiết, cách phối màu, bố trí linh kiện của nhà sản xuất này mang lại cảm giác khác biệt so với đối thủ.

Bên cạnh vẻ ngoài thu hút, khả năng hoàn thiện của model đến từ Dell cũng khá tốt. Toàn bộ khung máy được làm từ chất liệu hợp kim phủ mờ, mang lại cảm giác chắc chắn và bền bỉ. Vẫn có hiện tượng ọp ẹp (flex) ở khung bàn phím hay giữa màn hình, nhưng không đáng kể.

Không tìm cách mang quá nhiều đèn LED RGB lòe loẹt lên thiết bị, M15 R6 có 3 vùng đèn trang trí chính gồm khe tản nhiệt, logo “người ngoài hành tinh” và bàn phím. LED RGB của máy có độ sáng tốt, chuyển màu mượt mà và được tùy chỉnh dễ dàng trong phần mềm Alienware Command Center. Trong thế giới laptop gaming, tôi đánh giá giá cao đèn LED trên máy tính Razer và Alienware.

Điểm trừ về thiết kế của Alienware M15 R6 nằm ở kích thước và khối lượng. Máy nặng khoảng 2,7 kg, hơn phần lớn máy tính chơi game kích thước màn hình 15 inch đang có trên thị trường. Do đó, M15 R6 sẽ khiến người dùng cân nhắc khi cần di chuyển.

Màn hình máy tính chơi game tiêu chuẩn

Alienware M15 R6 có nhiều tùy chọn màn hình từ Full HD đến QHD, tần số quét 165-360 Hz. Thiết bị sử dụng trong bài viết có màn hình độ phân giải 2K, 240 Hz. Theo tôi, đây là tùy chọn màn hình tốt nhất đang có cho các mẫu máy tính chơi game trên thị trường.

Sở hữu độ phân giải 2K, tần số quét 240 Hz, M15 R6 phục vụ tốt nhu cầu chơi game và làm việc của người dùng.

Lựa chọn màn hình độ phân giải QHD đang dần xuất hiện nhiều hơn trên các dòng laptop gaming của Asus, Acer, Lenovo. Tuy nhiên, các thương hiệu này đang sử dụng mức tốc độ làm tươi 120-165 Hz. Với mức 240 Hz của M15 R6, trải nghiệm với các tựa game bắn súng sẽ mượt mà hơn.

Ngoài ra, màn hình của thiết bị Alienware có tốc độ phản hồi 2 ms và công nghệ đồng bộ khung hình phần cứng G-Sync. Nhờ đó, khi trải nghiệm các tựa game tốc độ, yêu cầu chính xác trong thao tác, sản phẩm sẽ đáp ứng tốt hơn.

Ngoài chơi game, người dùng có thể thực hiện các tác vụ làm việc với hình ảnh trên màn hình này nhờ khả năng đáp ứng các dải màu rất tốt. Alienware M15 R6 đạt được 100% phổ màu DCI-P3, cao hơn nhiều máy tính doanh nhân, văn phòng hiện có.

Hệ thống tản nhiệt chưa tốt

Alienware M15 R6 sử dụng CPU Intel Core i7-11800H, 10 nm, với 8 nhân 16 luồng và GPU Nvidia RTX 3060 6 GB. Phiên bản sử dụng trong bài viết được nhà sản xuất trang bị sẵn 32 GB RAM và 1 TB SSD. Ngoài model M15 R6, Alienware còn có mẫu M15 R5 ra mắt trước đó với CPU AMD 5000 series.

Hệ thống tản nhiệt của máy hoạt động chưa hiệu quả, CPU đạt mức 100 độ C.

Chiếc máy của Alienware được nhà sản xuất phân bổ mức công suất lớn cho CPU và GPU. Vi xử lý của Intel có thể sử dụng khoảng 85 W khi hoạt động nặng. Phiên bản card đồ họa 3060 trên M15 R6 được mở công suất tối đa 130 W, có MUX Switch để tối ưu năng lượng và thường xuyên hoạt động ở mức 120 W.

Với những mẫu laptop gaming hiện đại, việc được cung cấp công suất điện lớn hơn sẽ đảm bảo cho máy khả năng hoạt động vượt trội. Hiệu năng từ GPU RTX 3060 khi chạy ở 130 W sẽ mạnh hơn phiên bản 80 W trên các máy mỏng, nhẹ rất nhiều.

Khi thử chơi các tựa game AAA như Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XV hay God Fall ở độ phân giải 2K, mức thiết lập hình ảnh cao nhất, máy đạt khoảng 60-75 fps. Với những game eSport như Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO, mức khung hình duy trì ở khoảng 200-300 fps. Trong quá trình chơi game, CPU hoạt động ở mức công suất khoảng 40 W, nhưng nhiệt độ khá cao, 90-95 độ C. Trong khi đó, GPU dù hoạt động liên tục nhưng vẫn duy trì hiệu năng tốt, nhiệt độ 70-80 độ C.

Tuy nhiên, khi sử dụng các tác vụ yêu cầu xử lý đa nhân, hệ thống tản nhiệt của Alienware M15 R6 chưa thể đáp ứng. Nhiệt độ CPU bị đẩy lên mức 100 độ C, gây giảm xung nhịp. Do đó, khi người dùng làm các công việc liên quan đến dựng hình, kết xuất video, M15 R6 sẽ không thể duy trì hiệu năng cao liên tục.

Bên cạnh đó, khi đẩy máy lên chế độ công suất cao nhất, quạt của thiết bị chạy mạnh, phát ra tiếng ồn lớn.

Bàn phím cơ Cherry trên laptop

Sở hữu kích thước lớn, nhưng Dell chỉ trang bị bàn phím dạng TKL, không numpad cho M15 R6. Nhờ vậy, các phím bấm được bố trí thoáng hơn, kích thước và khoảng cách từng phím rộng rãi, giúp thao tác gõ thuận tiện, chính xác.

Sử dụng bàn phím cơ Cherry, Alienware M15 R6 mang lại trải nghiệm gõ tốt.

Đặc biệt, bàn phím của máy là dạng phím cơ học, có phản hồi xúc giác, tiếng clicky và độ bền tốt hơn. Theo công bố của nhà sản xuất, bàn phím cơ của Alienware M15 R6 được sản xuất bởi thương hiệu Cherry. Về cảm giác gõ, máy mang lại trải nghiệm tương tự switch Cherry Blue với hành trình ngắn và độ nảy tốt. Tuy nhiên, khi gõ nhanh, âm thanh từ bàn phím có thể gây khó chịu cho người khác.

Để tối ưu hệ thống tản nhiệt, Dell đặt khe lấy gió ở phía trên bàn phím. Do đó, không gian kê tay bị thu hẹp. Ngoài ra, kích thước bàn di chuột của M15 R6 khá bé, không đủ để thao tác làm việc.

Hệ thống cổng kết nối của máy tương đối đầy đủ với 3 cổng USB-A, một cổng HDMI và một cổng USB Type-C có hỗ trợ Thunderbolt 4. Đây là trang bị chỉ có trên phiên bản chạy chip Intel. Nhà sản xuất đưa các kết nối nhiều dây như HDMI, nguồn ra phía sau, giúp hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Alienware M15 R6 dành cho ai?

Đây là một thiết bị chơi game mạnh mẽ với phần cứng cao cấp và chất lượng hoàn thiện tốt. Nếu người dùng cần tìm một chiếc máy tính gaming có thiết kế độc đáo, đậm chất tương lai, M15 R6 là sự lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh đó, màn hình chất lượng cao và các cổng kết nối đa dạng cũng hỗ trợ người dùng làm việc đa nhiệm, multimedia trên máy.

Tuy nhiên, sản phẩm này có mức giá cao so với cấu hình. Ngoài ra, hệ thống tản nhiệt của M15 R6 hoạt động không thật sự hiệu quả. Lenovo Legion 7, ROG Strix Scar là những mẫu laptop chơi game khác khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn ở mức giá 60 triệu đồng.