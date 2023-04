Đánh đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Đại đã dùng thanh kim loại đánh vào vùng mang tai bên trái và vùng lưng của anh Thành khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Ngày 28/4, nguồn tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại (50 tuổi, trú xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 17/4 tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Đại và anh Nguyễn Văn Thành (41 tuổi, trú tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn.

Đại đã dùng thanh kim loại đánh vào vùng mang tai bên trái và vùng lưng của anh Thành khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi đánh anh Thành, Nguyễn Văn Đại rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Anh Thành sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, đã tử vong vào ngày 21/4.

Nguyễn Văn Đại và nạn nhân Thành đều là công nhân đang làm thuê xây dựng tại địa bàn huyện Nghi Xuân.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại về tội Giết người. Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được VKSND tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.