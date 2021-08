Đánh chửi tổ tuần tra chống dịch, người phụ nữ bị khởi tố

Thấy chồng bị tổ phòng, chống dịch Covid-19 lập biên bản vì ra đường khi không cần thiết, bà Tuyền buông lời xúc phạm và đánh một công an xã.

Ngày 13/8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bà Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc) về tội Chống người thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tổ tuần tra phòng, chống Covid-19 số 4 của huyện Phú Tân phát hiện ông ông Nguyễn Phú Cường (50 tuổi, chồng bà Tuyền) chạy xe máy trên tỉnh lộ 951 vào chiều 3/8. Trong lúc tổ tuần tra lập biên bản ông Cường về hành vi ra đường khi không cần thiết thì bà Tuyền xuất hiện.

Bà Trần Thị Tuyền. Ảnh: Kiều Trinh.

Người phụ nữ này cho rằng chồng không vi phạm quy định về giãn cách xã hội. Bà Tuyền sau đó dùng lời nói thô tục, mắng chửi tổ tuần tra.

Khi tổ tuần tra cưỡng chế đưa bà Tuyền về trụ sở công an xã thì người phụ nữ này đánh một công an viên. Ngày 4/8, bà này bị cảnh sát tạm giữ hình sự.

Từ ngày 15/4 đến nay, toàn tỉnh An Giang có 753 F0, trong đó 3 trường hợp tái dương tính. Đã có 234 người mắc Covid-19 tại tỉnh này được điều trị khỏi bệnh.