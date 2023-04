Đánh chết vợ, thuê xe cứu thương chở về nhà dựng chuyện bị tai nạn

Lê Anh Sơn (37 tuổi, ngụ tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị bắt tạm giam để điều tra sau cái chết của vợ.

Ngày 3/4, nguồn tin riêng từ Cơ quan điều tra khu vực 4 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Sơn (37 tuổi, trú tại xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 20/3, Sơn thuê xe cứu thương chở thi thể vợ là chị N.T.T. (32 tuổi) từ Quảng Trị về xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Nói vợ bị tai nạn tử vong, bị can hối thúc gia đình làm hậu sự. Tuy nhiên, quá trình khâm liệm cho nạn nhân, người thân thấy trên người chị T. có vết thương, nghi vật sắc nhọn gây ra nên trình báo công an.

Quá trình làm việc với công an, Sơn khai tối 19/3, vợ chồng bị can làm việc tại công trường ở Quảng Trị thì xảy ra mâu thuẫn. Sơn đã đánh vợ bị thương, sau đó đưa vợ đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Để che giấu hành vi, Sơn thuê xe cứu thương đưa vợ về quê ngay trong đêm, nói dối bị tai nạn lao động.

Theo lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, vụ án này xảy ra trong phạm vi quân đội quản lý nên sau khi cơ quan công an hoàn tất thủ tục đã bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 xử lý theo quy định.