Đánh chết mẹ vợ, con rể lĩnh 15 năm tù

Khi ngăn vợ chồng con gái ẩu đả với nhau, người mẹ bị con rể dùng dụng cụ đào đất đánh chết.

Ngày 30/3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Chau Done (50 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mức án 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 29/11/2020, Chau Done đánh nhau với vợ là chị Néang Sa Ra. Thấy vợ chồng con gái bất hòa, bà Néang Srây (mẹ vợ của Done) chạy đến khuyên can nhưng con rể không nghe.

Chau Done tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm.

Khi Done cầm xẻng (dụng cụ đào đất bằng thép) để đánh vợ, bà Néang Srây xông vào giật lấy hung khí. Trong lúc giằng co, Done dùng xẻng đánh vào đầu mẹ vợ khiến nạn nhân tử vong.

Tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cãi, xin lỗi gia đình mẹ vợ. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự nên HĐXX chấp nhận mức án của cơ quan công tố đề nghị.