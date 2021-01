Đánh chết bạn nhậu vì người yêu bị 'đụng chạm'

Nghe người yêu kể chuyện bị hàng xóm "đụng chạm" trong lúc hát karaoke, Long nổi cơn ghen, đánh bạn nhậu tử vong.

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã có kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Cẩm Long (34 tuổi, người địa phương) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến làm chết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Cao Minh T., ngụ cùng địa phương với bị can.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Nguyễn Cẩm Long.

Theo kết luận điều tra, chiều tối 19/10/2020, ông T. cùng Long, Nguyễn Thị Lan Anh (người yêu của Long) và một số người khác nhậu, hát karaoke tại nhà người quen ở ấp Chiến Thắng, xã Vĩnh Tuy (huyện Gò Quao), thì ông T. "đụng chạm" vào người Lan Anh.

Cho rằng ông T. có ý định sàm sỡ mình nên Lan Anh kể lại cho Long nghe. Có hơi men trong người, cộng với việc nhớ lại chuyện trước đây ông T. từng sàm sỡ người yêu mình nên Long nổi cơn ghen, xông vào đánh ông T.

Mặc dù được mọi người can ngăn, Long tiếp tục xông vào đánh đến khi ông T. bất tỉnh, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài việc bị bắt tạm giam, Long còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần 200 triệu đồng.