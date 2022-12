Đánh bạn nhậu tử vong vì bị cắn vào lưng

Bực tức vì đang điều khiển xe nhưng bị người ngồi sau cắn vào lưng, Khang dừng lại rồi đánh bạn nhậu dẫn tới tử vong.

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang tạm giữ Mai Hoàng Khang (SN 2000, quê Bình Thuận) để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo hồ sơ, vào khoảng 17h ngày 20/12, Trần T.T. (SN 1979) nhậu cùng Mai Hoàng Khang ; Võ H.A. (SN 2005; trú thị xã Phú Mỹ) tại nhà anh Mai Thành (phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ).

Đến 20h cùng ngày, do anh T. say xỉn, Khang điều khiển môtô chở H.A. và T. (ngồi giữa) về nhà. Khi đi đến đoạn đường thuộc tổ 1, khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, do anh T. nhiều lần cắn vào lưng, vai của Khang khi đang điều khiển xe, Khang bức xúc, dừng xe gấp bên lề đường rồi dùng tay, chân đánh vào đầu và người anh T. gây thương tích dẫn đến tử vong.

Chiều 21/12, Khang đến Công an thị xã Phú Mỹ đầu thú. Tại cơ quan điều tra, ghi nhận trên cơ thể của Khang có 2 vết thương trên vai và lưng giống vết răng của con người gây nên.

Công an đã tạm giữ Khang, đồng thời xác minh vai trò, hành vi của H.A. trong vụ án.