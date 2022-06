Đảng viên, công chức vi phạm nồng độ cồn sẽ gửi thông báo về cơ quan

Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng chức năng không can thiệp, tiếp nhận can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm, đặc biệt các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Sau liên tiếp các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn, xe chở quá khổ, quá tải… ngày 20/6, đại diện Cục CSGT cho biết trong 3 tháng tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý các vi phạm này trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT cho hay những trường hợp Đảng viên, công chức vi sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý. Với vi phạm về tốc độ, khi xử lý sẽ có các biện pháp cảnh báo, sử dụng hình thức công khai kết hợp với hóa trang bí mật, tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội). Trong khi đó, để xử lý vi phạm về nồng độ cồn, CSGT sẽ tập trung kiểm tra trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ ở xa khu vực đông dân cư, khu vực tập trung nhà hàng, quán bar, vũ trường… Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, Cục CSGT chỉ đạo ngày đầu của đợt cao điểm xử lý vi phạm. Ảnh: Hồng Quang. Tại Hà Nội, thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay CSGT sẽ tập trung điều tra ban đầu, lên danh sách những tuyến đường tập trung nhiều công trình, dự án xây dựng, kho hàng hóa... từ đó lên phương án xử lý các xe chở quá khổ quá tải. “Chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan đăng kiểm, khi phát hiện xe cơi nới thành thùng sẽ cưỡng chế, cưa, cắt để hiện trạng phương tiện đúng như trong giấy tờ kiểm định”, ông Long nói. Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng chức năng không can thiệp, tiếp nhận can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm, đặc biệt các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn.