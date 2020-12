Đăng tranh khỏa thân, Billie Eilish mất 100.000 người theo dõi

Trên mạng xã hội, giọng ca 19 tuổi đăng bức tranh vẽ ngực trần của phụ nữ và bày tỏ bản thân yêu thích vòng một nhất. Hành động trên khiến cô mất 100.000 người theo dõi.

Mới đây, khi trả lời câu hỏi của người hâm mộ trên Instagram, Billie Eilish đã gây ra tranh cãi khi đăng tranh vẽ ngực trần phụ nữ.

Cụ thể, cô nhận được câu hỏi: "Bức tranh bạn tự hào" và đã đăng bức tranh hai người phụ nữ khỏa thân, vòng một hoàn toàn không được che chắn. "Tôi thích vòng một của phụ nữ lắm", giọng ca đoạt giải Grammy viết thêm.

Billie Eilish gây tranh cãi khi đăng tranh vẽ khỏa thân của phụ nữ lên mạng xã hội.

Bài đăng của Eilish đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng cô không nên đăng tải hình ảnh, dù chỉ là tranh vẽ, bộ phận cơ thể phụ nữ lên mạng xã hội. Một nhóm khác ủng hộ nữ ca sĩ, cho rằng hành động của cô là bình thường, không đáng gây tranh cãi.

Tuy nhiên, việc đăng tranh khỏa thân phụ nữ lên trang cá nhân cũng khiến Billie Eilish mất 100.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Cô vốn có 73 triệu người theo dõi trên Instagram, sau sự việc chì còn 72,9 triệu.

Một người dùng Twitter đăng ảnh chụp màn hình số người theo dõi trang cá nhân của Billie Eilish và tỏ ý mỉa mai: "Tạm biệt nhé, cô đánh mất 100.000 người theo dõi chỉ vì ngực thôi đấy". Chủ nhân hit Bad Guy lập tức chia sẻ lại bài đăng và viết: "Chuyện này quá buồn cười".

Đây không không phải lần đầu Billie Eilish gây chú ý khi có phát ngôn, hình ảnh liên quan đến cơ thể phụ nữ. Cô từng bị chê bai, miệt thị vì mặc áo hai dây, để lộ thân hình đầy đặn hồi tháng 10.

Hồi tháng 3, khi trình diễn ca khúc All the Good Girls Go to Hell, Billie Eilish cũng cho phát sóng video cô cởi bỏ trang phục rộng rãi quen thuộc, chỉ mặc áo hai dây, lộ rõ vòng một.

Từ khi nổi tiếng, Billie Eilish luôn mặc trang phục rộng, che kín thân hình. Cô cho biết đây là cách giúp cô tự vệ, đối phó với nạn miệt thị ngoại hình. Hồi tháng 4, trong cuộc phỏng vấn với Dazed, nữ ca sĩ cho biết cô thấy "thiếu an toàn" khi mặc trang phục hở hang.

Nữ ca sĩ nhiều lần bị body shaming vì thân hình đầy đặn.

"Tôi ghét cơ thể mình. Tôi chán việc bị người khác nhìn chằm chằm mình", cô chia sẻ. Ca sĩ trẻ không muốn ai đánh giá hay công kích vóc dáng của cô.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đối mặt với nạn body shaming, Billie Eilish cho biết cô đã học được cách yêu cơ thể mình và bỏ mặc lời công kích của người khác.

"Có người thích, kẻ ghét trang phục và phong cách của tôi nhưng cũng có lắm người lấy ra để chê bai, miệt thị bằng lời lẽ nặng nề. Có người chưa bao giờ nhìn thấy dáng vóc thực sự của tôi nhưng vẫn cứ phán xét”, cô nói trong đoạn video được chiếu trong tiết mục All the Good Girls Go to Hell.