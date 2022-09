Đang tìm Điệp viên 007 mới

James Bond là một trong số điệp viên nổi tiếng nhất lịch sử màn ảnh. Các nhà sản xuất phim hiện tìm kiếm diễn viên có thể đồng hành cùng vai diễn này trong khoảng thời gian dài.

Nhà sản xuất James Bond - Barbara Broccoli - đã tiết lộ kế hoạch với điệp viên nổi tiếng sau lời tạm biệt của Daniel Craig kể từ No time to die (2021). Bà cho rằng, diễn viên 007 tiếp theo sẽ phải sẵn sàng ký tên trong một bản hợp đồng kéo dài ít nhất một thập kỷ hòng "tái tạo" vai diễn đình đám này, theo Mirror.

Tuyên bố của bà chủ franchise Barbara Broccoli dường như ám chỉ rằng, Idris Elba không còn phù hợp với 007 vì đã hơi “già” ở tuổi 50. Nam diễn viên Luther gần đây cũng ngầm từ chối vai diễn khi chia sẻ: “Tôi nhìn vào gương, tôi không thấy hình bóng James Bond trong đó”.

Vai diễn 007 bị bỏ ngỏ sau lời tạm biệt của Daniel Craig.

Tuy nhiên, Michael G. Wilson - đồng sản xuất bộ phim - lại cho rằng, Elba là một lựa chọn tuyệt vời để kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên huyền thoại. Ông chia sẻ "Chúng tôi đều yêu quý Idris. Vấn đề là Bond 26 sẽ cần một vài năm chuẩn bị. Và khi chúng tôi tuyển chọn diễn viên đóng Bond, đó phải là một hợp đồng dài hạn. Vì vậy, có lẽ Elba cũng cần thời gian suy nghĩ".

Wilson cũng tiết lộ thêm rằng rất khó để thuyết phục tài tử Daniel Craig quay trở lại. Ngôi sao hiện đã 54 tuổi và từng đóng 5 bộ phim về Bond kể từ năm 2006. Thời điểm đó, nam diễn viên đã ngoài 30 tuổi.

Với Broccoli, đây không đơn thuần là việc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim, đó còn là một quá trình “tái tạo” lại vai diễn. Khi được hỏi liệu phẩm chất “mẫu người đàn ông gia đình” của Bond trong No Time To Die có được tiếp tục giữ lại hay không, bà tiết lộ rằng, nó thậm chí còn được phát triển sâu hơn nữa. “Đó là một sự tiến hóa. Điệp viên 007 đang dần thay đổi, và các diễn viên cũng vậy”.

Có khá nhiều ngôi sao được người hâm mộ réo tên trong danh sách ứng cử viên sáng giá cho vai diễn James Bond đình đám này. Có thể kể tới “Người đàn ông Thép” Henry Cavill (39 tuổi), Regé-Jean Page (44 tuổi), “Venom” Tom Hardy (45 tuổi) và trẻ nhất là Taron Egerton, hiện mới chỉ 33 tuổi.

Ngoại hình hoàn hảo và diễn xuất hành động tốt, Henry được nhiều fan kỳ vọng trở thành 007 tiếp theo.

Các bộ phim về Bond, bắt nguồn từ tiểu thuyết của Ian Fleming, đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa Anh kể từ lần đầu tiên Sean Connery xuất hiện trong Dr. No (1962) với tư cách là Điệp viên 007. Các nhà sản xuất đang lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm 60 năm tuổi của franchise này vào tháng tới, bao gồm cả buổi hòa nhạc The Sound of 007 tại Hội trường Hoàng gia Albert.