Đằng sau vòng eo 56 cm của Megan Fox

Sau nhiều năm kể từ lần xuất hiện ở Quả cầu Vàng 2009, khán giả chỉ nhớ đến Megan Fox với vòng eo trứ danh. Diễn xuất của "biểu tượng gợi cảm" vẫn là dấu hỏi lớn.

Từ khi công khai mối quan hệ với tình trẻ Machine Gun Kelly (MGK), "biểu tượng gợi cảm" Megan Fox dần lấy lại sức hút với truyền thông.

Ngoài những lần công khai khen bạn trai kém tuổi, sao phim Transformers dần trở lại các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên xuất hiện trong MV Bloody Valentine, Drunk Face, phim Midnight in the Switchgrass. Đây là những dự án cô hợp tác cùng bạn trai.

Theo iMDb, trong năm 2022, Megan Fox tiếp tục xuất hiện trong loạt dự án gồm Big Gold Brick, Naya Legend of the Golden Dolphin và Aurora.

Song, sau 14 năm từ ngày gây ấn tượng trong Transformers, điều khán giả, truyền thông nhớ đến Megan Fox nhiều nhất là danh hiệu "biểu tượng gợi cảm", "người phụ nữ có vòng eo trứ danh".

Câu hỏi đặt ra là, đằng sau vòng eo 55,9 cm của Megan Fox là gì?

Thất bại ngày trở lại

Theo Hollywood Life, Midnight in the Switchgrass là bộ phim giúp Megan Fox tìm được hạnh phúc mới bên tình trẻ Machine Gun Kelly sau khi ly hôn chồng. Tuy nhiên, bộ phim bị truyền thông quốc tế ví là thảm họa. Tác phẩm chỉ đạt 17% trên Rotten Tomatoes, phần lớn là lời chê từ nhà phê bình.

Megan Fox bị chê không biết chọn lọc tác phẩm khi xuất hiện trong bộ phim kinh dị, hành động kể về hai đặc vụ FBI.

Ben Kenigsberg của New York Times gọi Midnight in the Switchgrass là bộ phim tệ hại. Dàn diễn viên không ai đọc kịch bản, dẫn đến việc diễn xuất kém ấn tượng. Ngay cả ngôi sao đình đám như Bruce Willis cũng bị đánh giá kém trong phim mới.

Megan Fox và Machine Gun Kelly thất bại trong lần đầu đóng phim chung.

"Họ tạo ra bầu không khí có vẻ nhếch nhác nhưng thực tế không có gì đặc biệt. Phim toàn những câu thoại vô cảm, câu chuyện nửa vời", chuyên gia viết trong bài đánh giá.

Hollywood Reporter lại gọi bộ phim se duyên Megan Fox và Machine Gun Kelly là màn ra mắt thiếu sức hút, không đáng kỳ vọng dù ở mức thấp nhất. Mark Hanson của tạp chí Slant cho rằng bộ phim không đáng được chấm sao nào: "Lần đầu làm đạo diễn của Randall Emmett không khác gì các bộ phim rẻ tiền anh ấy từng thực hiện".

Biên kịch phim nổi tiếng Tessa Smith cho rằng diễn xuất của Megan Fox có tiến bộ hơn đôi chút, nhỉnh hơn ngôi sao gạo cội Bruce Willis. Song, điều đó không cứu được bộ phim tệ hại hay khẳng định khả năng diễn xuất của Megan Fox.

Midnight in the Switchgrass lẽ ra sẽ không bị "soi" quá nhiều. Song, sự xuất hiện dày đặc của Megan Fox và Machine Gun Kelly trên truyền thông là con dao hai lưỡi khiến ngày trở lại Hollywood của Megan Fox đã khó ngày càng khó hơn.

Tuy diễn xuất chưa bao giờ là điểm nhấn của Megan Fox, nữ diễn viên luôn giữ được sức nóng. Cô từng được truyền thông quốc tế ca tụng là người thay thế Angelina Jolie. Hiện tại vóc dáng của bà mẹ ba con không mấy thay đổi ở tuổi 35. Ngoại hình là vũ khí lợi hại nhất của sao phim Ninja Rùa.

Vũ khí của Megan Fox

Ngày 23/7, Megan Fox xuất hiện trên trang bìa tạp chí Basic. Ngôi sao Jennifer's Body gây ấn tượng với bikini hình trái tim, khoe thân hình thon gọn, cơ bụng số 11. Bức ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia James Macari nhanh chóng gây chú ý truyền thông quốc tế.

Đó là sức hút đặc biệt của Megan Fox.

"Mỗi bức ảnh, phát ngôn của Megan Fox đều chiếm lấy sự chú ý. Ít có ai làm được như cô ấy", Daily Mail bình luận.

Đáng chú ý, bức ảnh trên tạp chí Basic liên tục được chia sẻ, khen ngợi, dù trước đó một ngày, phim mới của Megan Fox bị đánh giá thấp. Vẻ đẹp là vũ khí giúp nữ diễn viên được trao cơ hội hết lần này đến lần khác tại Hollywood - nơi vốn có sự cạnh tranh khốc liệt.

Trong lần xuất hiện trên tạp chí Who What Where ngày 21/7, Megan Fox khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 35. Vẻ đẹp của nữ diễn viên không bị thời gian làm phai mờ.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí, bà mẹ ba con nhắc lại kỷ niệm tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2009. Cô tiết lộ không dám uống rượu, sau khi nói nhiều lời đáng xấu hổ tại sự kiện lớn.

Vóc dáng nóng bỏng của Megan Fox nổi tiếng vượt thời gian.

Megan Fox cho rằng cô giống như song trùng của diễn viên Alan Alda, đồng thời khẳng định "Tôi là đàn ông", ve vãn đàn chị Salma Hayek lúc phỏng vấn.

Đồng thời, Megan Fox nói về bộ váy khoe vòng eo trứ danh chỉ ở mức 55,9 cm. Tại thảm đỏ Quả cầu Vàng năm 2009, cô diện mẫu đầm vàng in họa tiết khoe ba vòng gợi cảm. "Tôi nhịn ăn một tháng để có được diện mạo này", Fox nói đùa với TMZ.

Trên thực tế, để có được vòng eo 55,9 cm, giữ được vóc dáng thon gọn sau 3 lần sinh nở, cô có chế độ tập luyện và ăn kiêng khắc nghiệt.

Theo Insider, nữ diễn viên kết hợp ba phương pháp ăn kiêng gồm Keto, Paleo và chế độ ăn kiêng chia thành 5 bữa trong ngày.

Nữ diễn viên tránh tuyệt đối thực phẩm chế biến sẵn, tiêu thụ carbohydrate từ trái cây và rau quả, ăn chủ yếu lòng trắng trứng, hạnh nhân và cá hồi.

Do tuân thủ chế độ ăn Keto, Megan Fox ăn rau trộn cùng dầu oliu và giấm táo. Theo E! Online, chìa khóa giữ dáng tốt nhất của Megan Fox là không bao giờ bỏ bữa sáng. "Tuy ăn uống hợp khoa học, thứ tồi tệ nhất tôi nạp vào người mỗi ngày là cà phê", nữ diễn viên nói với E! Online.

Tuy nhiên, Megan Fox không bao giờ bỏ đói bản thân. Nữ diễn viên cho rằng việc lắng nghe cơ thể rất quan trọng. Khi cảm thấy thèm, cô vẫn ăn một lượng nhỏ đồ ăn nhiều năng lượng, bao gồm bánh kếp yến mạch, chocolate nóng, sữa tách béo.

Ngoài ra, theo Megan Fox, việc giữ dáng phụ thuộc vào chuyện luyện tập. Nguyên tắc có số đo gợi cảm là lượng thực phẩm nạp vào phải ít hơn số calo tiêu tốn nhờ luyện tập.

Megan Fox tập thể dục gần như mỗi ngày. Huấn luyện viên của cô là Harley Pasternak - người đứng sau vóc dáng hoàn hảo của Ariana Grande và Kim Kardashian.

Những bài tập yêu thích của Megan Fox bao gồm pilates, cardio giữ nhịp tim, đốt cháy năng lượng. "Tuy thực hiện những bài tập tăng cơ, cardio tăng sức bền vẫn là bài tập tôi yêu thích nhất", biểu tượng gợi cảm Hollywood nói với E! Online.