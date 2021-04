Đằng sau viên kim cương vàng 129 carat Gal Gadot, Lady Gaga từng đeo

Sau khi xuất hiện trên cổ Gal Gadot trong phim "Death on the Nile", viên kim cương vàng của Tiffany & Co. tiếp tục được Lady Gaga sử dụng ở lễ trao giải Oscar 2019.

Trang sức đắt giá không đơn giản chỉ là trang sức mà còn có vai trò quan trọng giúp nhiều phim Hollywood gặt hái thành công, theo SCMP. Sau khi được sử dụng trong các tác phẩm, những món đồ đắt đỏ này tiếp tục trở thành biểu tượng thời trang, được nhiều ngôi sao nổi tiếng sử dụng lại trong những dịp quan trọng.

Điển hình như chiếc vòng cổ với mặt là viên kim cương vàng của Tiffany & Co., sau khi là phụ kiện gắn liền với hình ảnh của Gal Gadot - nữ chính trong phim, viên kim cương vàng tiếp tục được minh tinh Audrey Hepburn, ca sĩ Lady Gaga sử dụng.

Viên kim cương vàng Tiffany & Co. trên cổ Gal Gadot trong phim Death on the Nile. Ảnh: Bazaar Vietnam.

Bộ phim trở nên thu hút hơn với tình tiết liên quan đến trang sức

Tác phẩm truyền hình về vụ cướp năm 2018 mang tên Ocean's 8 là một trong những bộ phim lấy cảm hứng từ món đồ trang sức huyền thoại trong kho lưu trữ của Cartier. Trong tác phẩm này, Anne Hathaway vào vai Daphne Kluger, nữ diễn viên đầy mưu mô và là người hợp tác với 7 phụ nữ khác để đánh cắp vòng cổ Toussaint trong một vụ trộm táo bạo tại Met Gala (New York). Trong phim, chiếc vòng cổ được vận chuyển từ hầm bảo mật của Cartier đến phòng khách sạn của Kluger.

Tuy nhiên, chiếc vòng trong Ocean's 8 không phải vòng gốc ban đầu. Đây là sản phẩm được tạo ra dựa trên bản phác thảo của giám đốc nghệ thuật lúc bấy giờ là Jeanne Toussaint.

Là đối tác trang sức độc quyền của bộ phim, Cartier chỉ có tám tuần để chuẩn bị những món đồ đặc sắc này. Dàn nghệ nhân tại trụ sở ở Paris của thương hiệu đã giảm kích thước của thiết kế xuống 20% ​​để vừa với Hathaway và sử dụng oxit zirconium thay vì kim cương để tạo độ lấp lánh.

Trong phim, chiếc vòng cổ bị đánh cắp một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, ở ngoài đời, Cartier hay Met Gala chắc chắn sẽ không để chuyện tương tự xảy ra.

Trong quá trình làm phim, khi các thương hiệu cho diễn viên mượn trang sức quý giá, họ thường có mặt để giúp đỡ cũng như trang bị nhiều biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân vật cũng như món đồ đắt tiền. Ví dụ, Cartier đã có mặt năm ngày tại Bảo tàng Metropolitan để theo dõi, chỉnh đốn trang phục, phụ kiện cho từng ngôi sao.

Ocean's 8 không phải là bộ phim duy nhất đề cao tính quan trọng của đồ trang sức và lấy trang sức làm chủ đề chính của câu chuyện. Trong Death on the Nile, bản chuyển thể từ tiểu thuyết năm 1937 của Agatha Christie, một viên kim cương của Tiffany & Co. đã giúp tác phẩm trở nên kịch tính, khó đoán và thu hút hơn hẳn.

Minh tinh Audrey Hepburn từng đeo viên kim cương vàng của Tiffany & Co. khi quảng cáo phim Breakfast at Tiffany’s.

Bộ phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng với nữ diễn viên chính là Gal Gadot. Ngoài ra, phim có sự tham gia của diễn viên, đạo diễn Kenneth Branagh, người vào vai Hercule Poirot. Hercule Poirot phải giải quyết vụ giết người bí ẩn liên quan đến chiếc vòng cổ kim cương màu vàng được đeo bởi nhân vật Linnet Ridgeway Doyle do Gadot đóng.

Chiếc vòng cổ trong Death on the Nile không xa lạ với khán giả. Theo Bazaar Vietnam, lần đầu tiên viên kim cương vàng Tiffany & Co. xuất hiện trước công chúng là tại dạ vũ Tiffany Feather Ball năm 1957. Tiffany & Co. đã đưa cho quý bà Mary Whitehouse - nhà hoạt động xã hội người Anh từng nhận huân chương hoàng gia.

Năm 1961, viên kim cương vàng này được tháo ra và gắn lên chiếc vòng cổ kim cương hình nơ do Jean Schlumberger thiết kế và được đeo trên cổ minh tinh Audrey Hepburn khi quảng cáo phim Breakfast at Tiffany’s. Đây là lúc viên kim cương vàng Tiffany & Co. trở thành một biểu tượng thời trang.

Đến năm 2019, viên kim cương vàng Tiffany & Co mới xuất hiện lần nữa. Lần này, viên kim cương được gắn trên dây chuyền hiện đại hơn và được mang bởi Lady Gaga trên thảm đỏ Oscar 2019. Thời điểm này, chiếc dây chuyền trở thành trang sức đắt giá nhất từng xuất hiện tại lễ trao giải Oscar.

Lady Gaga từng đeo viên kim cương vàng Tiffany & Co. ở lễ trao giải Oscar 2019.

Giống như Cartier đã làm trong Ocean's 8, Tiffany & Co. đã tạo ra bản sao của viên đá 129 carat cho chiếc vòng cổ trong Death on the Nile. Viên ngọc ban đầu có niên đại từ năm 1877, nơi nó được phát hiện lần đầu tiên dưới dạng thô, nặng 287 carat ở Nam Phi. Sau đó, sản phẩm này được mua lại, cắt và đánh bóng vào năm 1878.

Trang sức giúp nhân vật trở nên sống động

Trong Wonder Woman 1984, nhân vật do Gadot thủ vai sử dụng vòng tay Elsa Peretti Bone của Tiffany & Co. Trong The Great Gatsby (2013) và Rocketman (2019), diễn viên đều mang trang sức được làm bởi những viên ngọc quý tạo nên sự sang trọng, chân thực.

Việc nhân vật trong từng bộ phim sử dụng trang sức đắt đỏ như gián tiếp tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa những nhà làm phim và các thương hiệu trang sức trên thế giới. Cụ thể, nhờ Breakfast at Tiffany’s, Tiffany & Co. trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đồng thời, nhân vật của Audrey Hepburn, Holly Golightly, trở thành biểu tượng của thời đại.

Ngoài những thương hiệu trang sức, nhà thiết kế là những người đóng vai trò quan trọng trong việc khắc họa chân thực tính cách nhân vật. Trong Rocketman, vai diễn Elton John của diễn viên Taron Egerton trở nên sống động hơn hẳn nhờ sự hợp tác giữa nhà thiết kế Julia Day và đồng chủ tịch kiêm giám đốc nghệ thuật Caroline Scheufele của Chopard.

Julia Day cho hay những món đồ trang sức không chỉ nói lên tính cách lập dị của ca sĩ mà còn phản ánh sự sống động và hào nhoáng trong cuộc sống hỗn độn của John vào những năm 70. “Tôi muốn tái hiện tính cách hào hoa của Elton John thông qua thiết kế trang phục. Tôi rất vui khi có thể dùng những món đồ trang sức để làm nổi bật trang phục", cô nói.

Không chỉ vậy, Julia Day có thể khai thác nhiều góc nhìn mới từ nhân vật. Nhà thiết kế biết sử dụng những trang sức lấp lánh, tỏa sáng vừa đủ để làm nhân vật của John trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Giám đốc Nghệ thuật Caroline Scheufele từng chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia vào bộ phim này. Tôi muốn đảm bảo rằng trang sức và đồng hồ Chopard sẽ giúp nam diễn viên Taron Egerton thành Sir Elton John".

Sau cùng, SCMP khẳng định minh chứng lớn nhất cho sự thành công của một bộ phim và vai trò quan trọng của đồ trang sức cao cấp là khi chính các ngôi sao say mê và nói về chúng.