Đằng sau việc nghị sĩ Cộng hòa chống đối nội các ông Biden đề cử

Đội ngũ an ninh quốc gia ông Biden lựa chọn đề cử (từ trên xuống, trái qua): Antony Blinken - vị trí ngoại trưởng, Alejandro Mayorkas - bộ trưởng An ninh Nội địa, Linda Thomas Greenfield - đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, John Kerry - đặc phái viên tổng thống về biến đổi khí hậu, Avril Haines - giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia, và Jake Sullivan - cố vấn An ninh quốc gia. Ảnh: Getty.