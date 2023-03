Đằng sau vẻ hào nhoáng của Oscar

Trong "Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat, and Tears", tác giả kể câu chuyện chưa từng xuất hiện trên sân khấu của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Nhiều tranh cãi xung quanh giải thưởng Oscar. Ảnh: Reuters. Suốt 94 năm qua, Giải thưởng Viện Hàn lâm Mỹ (Oscar) vinh danh thành tích xuất sắc của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều nội dung khác thuộc lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, không ít lần sự kiện thường niên này tạo ra tranh cãi. Trong quyển Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat and Tears vừa ra mắt, Michael Schulman viết về những trận chiến hậu trường mà khán giả không nhìn thấy trong đêm trao giải Oscar. Năm 2017, ban tổ chức lễ trao giải Oscar gây sốc với việc công bố nhầm giải thưởng phim hay nhất. Năm ngoái, Will Smith thẳng tay tát người dẫn chương trình Chris Rock trước khi lên nhận tượng vàng vinh danh nam diễn viên chính xuất sắc. "Năm nay, tranh cãi lớn về giải Oscar là đề cử bất ngờ của Andrea Riseborough ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc", Michael Schulman cho biết. Bìa sách Oscar Wars: A History of Hollywood in Gold, Sweat and Tears. Ảnh: Harpercollins. Trong những thập kỷ đầu tồn tại, Viện Hàn lâm Điện ảnh bị chi phối bởi vấn đề chính trị và danh sách đen. Gần đây hơn, các phong trào #MeToo và #OscarsSoWhite tạo ra thách thức không nhỏ. Schulman cho rằng thật sai lầm khi coi các giải thưởng là "thang đo thuần túy về giá trị hoặc thành tích nghệ thuật". Thay vào đó, có hàng triệu yếu tố khác ảnh hưởng đến việc ai được đề cử và ai chiến thắng. Theo Schulman, nỗ lực để giành được một đề cử Oscar cũng tương tự chiến dịch chính trị. "Bạn cần các nhà chiến lược, chuyên gia quảng cáo và những người dành cả năm để thực hiện các chiến dịch, vạch kế hoạch, đặt quảng cáo, đưa tác phẩm đến liên hoan phim, định hướng và thu hút các thành viên của Viện Hàn lâm". Chiến dịch lên đến đỉnh điểm vào đêm trao giải Oscar, buổi lễ hào nhoáng được tổ chức tại Nhà hát Dolby của Hollywood và được truyền hình khắp toàn cầu. Schulman, một biên tập viên của tờ New Yorker, kết hợp nghiên cứu cẩn thận với góc nhìn sâu sắc của mình về giải thưởng có bề dày lịch sử nhưng mang nhiều yếu tố giải trí này. Đi sâu vào những tranh cãi gần đây, tác giả trình bày chi tiết về làn sóng phản đối phân biệt chủng tộc mang chủ đề #OscarsSoWhite vào năm 2016. Ông cũng tường thuật câu chuyện hậu trường về Envelopegate diễn ra trong năm kế tiếp.