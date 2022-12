Đằng sau thông điệp không mang Gucci, Louis Vuitton vẫn cuốn hút

Câu hát trong ca khúc “Made You Look” nhắc tới hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Versace được nhiều người quan tâm.

Ra mắt ngày 21/10, tới nay ca khúc Made You Look được thể hiện bởi nữ ca sĩ Meghan Trainor không chỉ cán mốc 42 triệu lượt xem trên YouTube mà còn trở thành trào lưu trên toàn thế giới.

Trào lưu hóa trang thịnh hành trên mạng xã hội

Theo Billboard, ca khúc Made You Look thuộc thể loại doo-wop nằm trong album phòng thu thứ 5 của Meghan Trainor mang tên Takin' It Back. Album của nữ ca sĩ bao gồm 16 ca khúc, trong đó đĩa đơn Made You Look lọt top thịnh hành và xếp thứ 40 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ca khúc Made You Look của Meghan Trainor trở thành trào lưu thịnh hành trên TikTok. Ảnh: Billboard.

Nguồn gốc của trào lưu đang được hưởng ứng đến từ đoạn điệp khúc trong chính bài hát Made You Look: “Oh, I could have my Gucci on / I could wear my Louis Vuitton/ But even with nothin’ on / Bet I made you look / Yeah, I look good in my Versace dress / But I'm hotter when my morning hair's a mess/ But even with my hoodie on/ Bet I made you look”.

Tạm dịch ý nghĩa đoạn điệp khúc đó là tôi có thể mang trên mình các bộ trang phục xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace hay ăn mặc đời thường thì vẻ đẹp của tôi vẫn khiến mọi người phải ngước nhìn đầy thán phục.

Nội dung của trào lưu này đó là người tham gia sẽ hóa trang 4 lần tương ứng với 3 thương hiệu nổi tiếng và một phiên bản đời thường của mình. Điểm thú vị cũng là thử thách cho người tham gia đó khi vừa phải làm nổi bật nét đặc trưng của các nhãn hàng đồng thời lồng ghép vào đó phong cách riêng. Dẫu vậy cũng là khó khăn cho nhiều người khi không phải ai cũng sở hữu cho mình những món đồ đắt tiền đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Chiếc cầu nối đầy bất ngờ giới nghệ thuật

Âm nhạc và thời trang là đôi bạn cùng tiến không thể thiếu trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngành công nghiệp âm nhạc đã từng chứng kiến không ít những cú bắt tay hợp tác giữa ca sĩ, nhạc sĩ với các thương hiệu nổi tiếng.

Katy Perry từng tham gia các bản hợp đồng lớn với các nhãn hàng như CoverGirl, H&M, Comcast hay Adidas. Nữ ca sĩ người Mỹ từng đưa tên các thương hiệu vào các ca khúc của mình như Cherry Chapstick trong I Kiss A Girl (2008), Dom Perignon trong Birthday (2014). Nối tiếp đó, ca sĩ Halsey từng nhắc tới thương hiệu Balenciaga trong ca khúc New Americana (2015) hay Taylor Swift nhắc đến Nike trong bài hát Delicate (2018).

Theo đó, cây bút Alexa Mancilla từ tờ Hollywood Branded nhận định: “Quan hệ hợp tác với nhãn hàng là cách dễ dàng để các nghệ sĩ cũng như các công ty tiếp xúc với các lĩnh vực mà trước đây họ chưa từng nghĩ là có thể. Đó là cách đôi bên cùng có lợi bằng cách cho phép các thương hiệu và nhạc sĩ được thoải mái thể hiện sự sáng tạo của họ”.

Taylor Swift cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng từng hợp tác với không ít thương hiệu thời trang cao cấp. Ảnh: Billboard.

Tờ Beatroute Media lấy ví dụ về thương hiệu Off-White do cố nhà thiết kế Virgil Abloh sáng lập. Trước khi đến với thời trang Abloh từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc trong vai trò là DJ và cựu giám đốc sáng tạo của Kanye West. Trong hành trình đồng hành cùng âm nhạc đã là nguồn cảm hứng cho các thương hiệu thời trang của anh sau này.

Sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật mảng thời trang nam cho Louis Vuitton, Virgil Abloh đã thể hiện sự tôn trọng khi mời các rapper nổi tiếng như Kid Cudi, Playboi Carti, A$AP Nast và Dev Hynes trong buổi trình diễn đầu tiên của mình với mục đích thắt chặt mối quan hệ giữa thời trang và âm nhạc.

Không thể phủ nhận sức nóng mà cả 2 ngành công nghiệp này mang lại. Dẫu vậy, đó vẫn là cách âm nhạc và thời trang làm nên thương hiệu của mình, tạo nên màn trao đổi bình đẳng. Từ phía âm nhạc, đại diện là các ca sĩ, nhạc sĩ, họ nhắc tới tên nhãn hàng thông qua các sản phẩm của mình như lời khẳng định về giá trị và thành công của các thương hiệu.

Ngược lại, khi các thương hiệu mời nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc làm đại sứ thương hiệu hay hợp tác cho dòng sản phẩm giới hạn. Đó là cách các thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci, Louis Vuitton, Versace, Dolce & Gabbana hay Prada làm nổi bật cá tính cũng như tên tuổi của các nghệ sĩ. Qua đó tạo điều kiện để hướng đến mục đích là đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển.