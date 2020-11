Đằng sau sự trở lại của gia đình tiền sử Crood

"The Croods: A New Age" là hậu truyện của tác phẩm hoạt hình ăn khách ra đời năm 2013. Phim là chuyến phiêu lưu tiếp theo của gia đình Crood thời tiền sử.

Joel Crawford là nhà làm phim từng đảm nhận vai trò họa sĩ phân cảnh cho loạt Kung Fu Panda, Trolls và Shrek Forever After. Anh đồng thời là đạo diễn của Trolls Holiday, một phim ngắn chiếu trên truyền hình năm 2017.

The Croods: A New Age mới là bộ phim thứ hai do Joel Crawford làm đạo diễn. Đây là hậu truyện của bộ phim hoạt hình ăn khách The Croods (2013).

Trả lời Looper, Joel Crawford cho biết: “Tôi yêu các câu chuyện về gia đình. Trước tiên và quan trọng nhất, bởi tôi có ba con nhỏ và gia đình vô cùng quan trọng với tôi. Đồng thời, tôi cũng yêu thích những series như Arrested Development”.

Với đạo diễn Joel Crawford, The Croods: A New Age ẩn chứa nhiều bất ngờ. Ảnh: DreamWorks Animation.

Joel Crawford không tham gia quá trình sản xuất phần phim đầu tiên về nhà Crood. Do đó, việc đảm đương vị trí đạo diễn The Croods: A New Age là một thách thức đối với anh.

“Tôi đang tham gia một dự án khác tại thời điểm đó. The Croods là một trong số ít tác phẩm của DreamWorks mà tôi đón nhận với tư cách khán giả do không nhúng tay vào khâu nào trong quá trình sản xuất. Tôi đã trở thành fan của nhà Crood từ lần xem đầu tiên”, Crawford chia sẻ.

Vị đạo diễn nói thêm: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ thế giới mà hai đạo diễn Kirk DeMicco và Chris Sanders đã tạo ra trên màn ảnh. Vì yêu mến nhà Crood, khi được đề nghị làm đạo diễn phần hậu truyện, tôi rất hào hứng nhận lời”.

Theo Crawford, một nét hấp dẫn trong The Croods nằm ở cách mô tả thiên nhiên hoang dã. Phần hình ảnh trở nên hấp dẫn nhờ hàng loạt sinh vật kỳ bí và môi trường sống đa dạng của chúng.

Tuy nhiên, phần quan trọng nhất, tạo ra ý nghĩa nhân văn sâu sắc cho bộ phim, vẫn là mối dây liên kết giữa các thành viên trong gia đình.

“Câu chuyện dễ gây liên tưởng, bởi nó xoay quanh chủ đề gia đình, và gia đình đang phải đối mặt với các thay đổi. Với tôi, bộ phim về nhà Crood chính là một tác phẩm mà dù có lấy bối cảnh thế giới giả tưởng thời tiền sử, khán giả trên toàn thế giới vẫn có thể theo dõi và nhìn thấy bản thân hay gia đình mình trong đó”, anh nói.

Trong chuyến phiêu lưu thứ hai trên màn ảnh, khi nhà Crood đang tìm kiếm một nơi an cư mới, họ đụng độ gia đình Betterman. Từ chỗ đối thủ, cả hai gia đình buộc phải kề vai sát cánh khi hiểm nguy xuất hiện.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng gồm những gương mặt quen thuộc như Ryan Reynolds trong vai Guy, Emma Stone và Nicolas Cage lần lượt vào vai cô con gái thứ và ông bố nhà Crood…