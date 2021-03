Đằng sau sự thành công của Guardiola ở Man City

Man City đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League 2020/21, bởi những thách thức từ Man United và Liverpool dường như là không đủ.

Phân tích

Phong độ hủy diệt của Man City lúc này đang tạo ra câu chuyện về việc liệu sự thống trị của họ có mang đến hiệu ứng tích cực cho Premier League hay không. Điều tương tự đã xảy ra vào năm ngoái, khi Liverpool thể hiện sự vượt trội và tiến thẳng đến chức vô địch.

Nhiều ý kiến cho rằng thành công của Man City được tạo nên bởi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng và chuỗi 21 chiến thắng của họ ở thời điểm hiện tại là điều tất yếu. Do vậy, nếu bất kỳ đội bóng nào có thể thống trị bóng đá Anh, đó chính là Man City. Tuy nhiên, việc nói về sự thống trị và các triều đại ở Premier League gần như không có cơ sở.

Guardiola là sự khác biệt

Tất cả đều biết Man City của Pep Guardiola đã chi ra gần 1 tỷ bảng để có thể sánh ngang với Man United, Chelsea hay Liverpool. Điều đó tạo cho họ một nền tảng để cạnh tranh ở các đấu trường đỉnh cao nhưng không đủ để tạo ra sự thống trị.

Kể từ năm 2010, đã có 9 HLV khác nhau giành chức vô địch Premier League gồm Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Antonio Conte, Pep Guardiola và Jurgen Klopp.

Không ai trong số họ đề cập tới “một triều đại” ở Premier League vì luôn có quá nhiều CLB khác muốn ngăn chặn điều đó xảy ra. HLV Ancelotti chỉ nói Chelsea có cơ hội “mở ra một chu kỳ thành công”. Trong khi đó, Guardiola là HLV đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ cột mốc nói trên.

Pep Guardiola đã nâng tầm Man City. Ảnh: Getty.

“Nếu nhìn vào dữ liệu liên quan đến Premier League, Man City chắc chắn là đội bóng có tính cạnh tranh, nhưng Man United chi nhiều hơn trên thị trường chuyển nhượng trong 5-6 năm qua và quỹ lương của Chelsea cũng tăng lên”, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire chia sẻ với The Athletic.

“Và Liverpool cũng kiếm được nhiều tiền nhờ việc bán cầu thủ trong 2-3 năm qua. Do đó, chúng ta có 4 CLB hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng”.

Trong 5 năm qua, Man City chi ít tiền hơn trên thị trường chuyển nhượng và có quỹ lương ít hơn Man United, nhiều hơn 2,5% (50 triệu bảng) so với Chelsea. Trong khi đó, Man United có doanh thu nhiều hơn 1 tỷ bảng so với bất kỳ câu lạc bộ nào khác trong 10 năm qua. Chỉ tính riêng giai đoạn 2015-2019, họ đã kiếm tiền nhiều hơn 20,2% so với Man City.

Trong quá khứ, việc HLV Sir Alex Ferguson duy trì tầm ảnh hưởng của mình ở Man United trong hơn 1/4 thập kỷ giúp ông nổi bật hơn phần còn lại. Tuy nhiên, xét về tầm ảnh hưởng đối với một CLB, Pep Guardiola cũng có đóng góp tương tự ở Man City.

Thời gian gần đây, Guardiola thừa nhận các cầu thủ Man City chính là những người xứng đáng được ghi nhận cho thành công của CLB. Nếu xét trên phạm vi rộng hơn, sự thúc đẩy giữa các vị trí đã giúp Man City trở nên vững mạnh.

Guardiola làm nổi bật văn hóa của Man City, thúc đẩy các cầu thủ và cả Giám đốc Thể thao Txiki Begiristain. Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Khaldoon Khalifa Al Mubarak và Giám đốc Điều hành Ferran Soriano cũng thúc đẩy Guardiola mỗi ngày để trở nên tốt hơn.

Man City đang sở hữu chuỗi 21 chiến thắng trên mọi đấu trường. Ảnh: Getty.

Với triết lý bóng đá của riêng mình, Guardiola tạo ra dấu ấn cá nhân mang đến sự hiệu quả cho Man City, tạo niềm tin và khơi dậy tinh thần của các cầu thủ. Đó là những yếu tố tạo nên một huấn luyện viên vĩ đại. Những thứ này không chỉ giúp Man City giành nhiều danh hiệu, mà còn đảm bảo họ đã làm được điều đó theo đúng phong cách của Guardiola.

Man City đang đứng trước cơ hội giành “cú ăn ba” quốc nội ở mùa giải 2020/21, tái lập thành tích của năm ngoái. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ giành được một nửa số chức vô địch trong tổng danh hiệu có thể mang về kể từ FA Cup năm 2011.

Guardiola đã mang về 6 chức vô địch trong tổng 11 danh hiệu của Man City ở thập kỷ trước. Điều này chỉ ra chiến lược gia người Tây Ban Nha chính là nhân tố quan trọng nhất của Man City lúc này.

Thách thức với Man City

Trong vài năm qua, Man City đã chú ý đến hoạt động chuyển nhượng đang diễn ra trên khắp châu Âu và nhận thức sâu sắc rằng Barcelona và Real Madrid không thể liên tục chi nhiều tiền. Họ cũng biết khâu tài chính của Juventus bị ràng buộc bởi quỹ lương lớn của CLB. Man City có thể không lường trước được ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song họ có nhận thức tốt về cách thị trường chuyển nhượng sẽ thay đổi.

Theo các báo cáo ở giai đoạn đầu kỳ chuyển nhượng năm 2017, Man City cảm thấy thương vụ 40 triệu bảng chi cho Bernardo Silva và 35 triệu bảng cho Ederson sẽ được coi là món hời. Họ mong đợi những thương vụ lớn hơn sẽ được các CLB khác thực hiện. Đó là năm mà Paris Saint-Germain mua Neymar từ Barcelona với giá 220 triệu bảng.

Chính những thứ như vậy đã giúp Man City phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, Guardiola mới là “viên ngọc quý trên vương miện”, liên kết các dự án của Man City với nhau, giống như Sir Alex đã làm ở Man United.

"Chúng tôi có nhiều tiền để mua cầu thủ giỏi. Đó là sự thật. Không có những cầu thủ giỏi, chúng tôi chẳng thể làm điều đó", Guardiola thừa nhận khi Man City lập kỷ lục thắng 19 trận liên tiếp.

"Man City có những con người tuyệt vời, những cầu thủ phi thường và họ có mối quan hệ tốt với nhau. Chúng tôi ra sân mỗi trận đấu mà chỉ nghĩ đến chiến thắng".

Kết quả của trận derby Manchester ở vòng 27 Premier League 2020/21 không ảnh hưởng nhiều tới cuộc đua vô địch. Ảnh: Getty.

Đối với những người lo lắng về sự thống trị của Man City, họ có thể tự an ủi mình với sự thật rằng Guardiola sẽ không ở lại CLB mãi mãi. Dù được Guardiola dẫn dắt hoặc không, Man City vẫn có thể giành nhiều danh hiệu hơn nữa trong những năm tới nhờ sự mất cân bằng tài chính của các CLB khác. Ngoài ra, Man City cũng đang chứng tỏ họ tiêu tiền hiệu quả hơn các đối thủ.

“Nếu nhìn vào bảng xếp hạng của hãng kiểm toán Deloitte, Bayern đứng thứ 3 và là CLB của Đức duy nhất góp mặt trong nhóm 10 đội bóng có thu nhập cao nhất”, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho biết.

“Trong khi đó, có tới 5 CLB của Anh. Điều này cho thấy Premier League cạnh tranh hơn rất nhiều. Không có khoảng cách đáng kể giữa Man United, Man City, Chelsea và Liverpool. Chúng ta có giải đấu cạnh tranh về mặt tài chính và tương đối cạnh tranh trên sân cỏ”.

Nếu đó chỉ là "tương đối cạnh tranh" trên sân cỏ, đó không chỉ bởi Man City đang có chuỗi chiến thắng đáng kinh ngạc, mà còn vì nhóm bám đuổi tiếp tục sa sút. Trên thực tế, Man City đang sở hữu đội hình tốt hơn Man United, và Guardiola cũng xuất sắc hơn Ole Gunnar Solskjaer. Điều quan trọng nhất là Man City vẫn có nhiều cơ hội vô địch trong những năm tới, nhưng họ sẽ luôn phải đối mặt với thách thức để giữ vững vị trí dẫn đầu.