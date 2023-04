Đằng sau sự 'lười biếng' của BlackPink

So với các nhóm nhạc khác, BlackPink ít phát hành sản phẩm âm nhạc mới hơn. Chuyên gia nhận định có nhiều lý do để họ hoạt động theo cách thức đó.

Mọi cộng đồng fan Kpop đều hy vọng bài hát tiếp theo của thần tượng đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng đối với Blink - fan của nhóm nhạc nữ BlackPink - hy vọng của họ khiêm tốn hơn rất nhiều. Điều họ mong ước chỉ là thần tượng sớm phát hành bài hát tiếp theo.

Hướng đi khó hiểu của BlackPink

Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, mỗi sản phẩm BlackPink phát hành đều lập kỷ lục hoặc đạt thành tích tốt. Họ giành được danh hiệu "nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới" từ Grammy, tạp chí TIME, Rolling Stone, Forbes...

Tháng 9/2022, BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với full album thứ hai Born Pink. Đầu tháng này, MV Ddu-Du Ddu-Du (phát hành năm 2018) của nhóm vượt mốc 2 tỷ lượt xem. Lần đầu tiên một nhóm nhạc Kpop đạt được thành tích này.

Tuy nhiên, cùng với cơn mưa giải thưởng, album Born Pink cũng vấp phải vô số lời chỉ trích, Korea JoongAng Daily nhận định. Lý do là người hâm mộ bất bình khi BlackPink im ắng quá lâu. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng BlackPink và công ty quản lý YG Entertainment quá lười biếng. Born Pink là album đầu tiên của nhóm sau hai năm vắng bóng kể từ full album mang tên The Album.

Kể từ khi ra mắt thành công với Whistle (2016), BlackPink đã được biết đến là nhóm nhạc mất rất nhiều thời gian mới có sản phẩm mới. Ngoại trừ năm 2016 có Square One (tháng 8/2016), Square Two (11/2016) và năm 2020 có The Album cùng hai bản nhạc hợp tác với các nghệ sĩ nhạc pop đình đám thế giới là Sour Candy với Lady Gaga, Ice Cream với Selena Gomez - BlackPink chỉ phát hành sản phẩm mới một lần trong năm.

Riêng năm 2021, nhóm không có bài hát mới nào, tờ Korea JoongAng Daily chỉ ra.

Thời gian trở lại của BlackPink thường lâu hơn so với các nhóm nhạc khác. Ảnh: YG Entertainment.

Trong khi đó, các nhóm nhạc khác tại Hàn Quốc đều tích cực phát hành sản phẩm âm nhạc ở nhiều thị trường khác nhau. Red Velvet đã ra mắt ba sản phẩm mới vào năm ngoái. Trong khi đó, TWICE phát hành một album tiếng Hàn, hai album tiếng Nhật và một sản phẩm solo của thành viên Nayeon. (G)I-DLE cũng phát hành hai album trong năm 2022.

Các nhóm nhạc nữ mới như aespa, Le Sserafim và IVE đều có hai bản phát hành trong năm. Billlie có 3 sản phẩm được giới thiệu đến công chúng.

Lý do BlackPink ít phát hành sản phẩm mới

Tuy nhiên, theo Korea JoongAng Daily, khi so sánh với các nghệ sĩ khác của YG Entertainment, sự “lười biếng” của BlackPink có lý do.

Năm ngoái, các nhóm nhạc nam của công ty này là Winner, iKON và Big Bang chỉ phát hành một album, trong khi bộ đôi ballad AKMU không phát hành album nào. Ca sĩ Lee Hi thậm chí từng im ắng suốt ba năm 2013-2016 trong thời gian là nghệ sĩ trực thuộc YG Entertainment.

Những người trong ngành cho rằng người sáng lập và giám đốc sản xuất của YG, Yang Hyun Suk, bị ám ảnh bởi chủ nghĩa hoàn hảo. Đây là nguyên nhân khiến tốc độ phát hành sản phẩm âm nhạc của các nhóm nhạc, nghệ sĩ trực thuộc công ty này chậm lại.

Yang được cho là người có quyền quyết định cuối cùng trong tất cả bài hát của các nghệ sĩ thuộc công ty này và ông không dễ dàng đưa ra quyết định. Yang Hyun Suk ra mắt với tư cách vũ công và nhà sản xuất kiêm thành viên của Seo Taiji and Boys. Yang đã sáng tác bài hát cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Big Bang, 2NE1 và SE7EN.

“Không có bài hát nào được sự đồng ý ngay từ lần đầu tiên”, cựu nghệ sĩ YG Bobby cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo chí địa phương. Khi đó, anh giới thiệu về album hợp tác với Mino của Winner.

“Các bài hát của cả iKON và Winner đều rơi vào trường hợp đó. Anh ấy (PV: ý chỉ Yang Hyun Suk) có xu hướng cầu toàn đến mức phải thay đổi ít nhất một từ nào đó trong bài hát khi chúng tôi trình bày chúng cho anh ấy xem".

Theo Korea JoongAng Daily, những ồn ào pháp lý YG Entertainment phải đối mặt từ năm 2019 cũng khiến công ty gặp khó khăn trong việc sản xuất âm nhạc. YG lao đao từ vụ bê bối Burning Sun liên quan đến cựu thành viên Big Bang Seungri hồi tháng 1/2019 và sau đó là hàng loạt cáo buộc chống lại Yang Hyun Suk - chẳng hạn đe dọa thực tập sinh cũ hay một số nghệ sĩ của YG sử dụng ma túy.

Nhà phê bình nhạc pop Kim Youn Ha cho biết: “YG Entertainment chưa bao giờ nhanh chóng phát hành album mới, nhưng vài năm gần đây đặc biệt khó khăn đối với công ty. Việc người tiêu dùng muốn xem nhiều nội dung về một nhóm nhạc họ thích là điều tự nhiên. Tuy nhiên, từ trường hợp BlackPink, chúng ta không thể kết luận trở lại nhanh là tốt và chậm phát hành sản phẩm mới là xấu”.

Một lý do nữa khiến các nghệ sĩ của YG không cần phát hành nhạc vẫn có thu nhập tốt chính là các hợp đồng quảng cáo và dự án khác. Nếu các công ty nhỏ thường phụ thuộc vào một nhóm nhạc để kiếm đủ tiền cho toàn bộ công ty, YG Entertainment ngược lại. Công ty này được hỗ trợ bởi đội ngũ nghệ sĩ hùng hậu - những người đã tạo dựng tên tuổi trên toàn thế giới và có thể kiếm tiền từ các dự án ngoài âm nhạc.

BlackPink vừa biểu diễn tại Coachella. Ảnh: @jennierubyjane.

Chẳng hạn, tất cả thành viên của BlackPink đều là đại sứ hoặc người mẫu cho các hãng thời trang xa xỉ lớn nhất thế giới. Jisoo ký hợp đồng với Cartier, Jennie với Chanel, Lisa với Celine, Bvlgari và MAC Cosmetics. Trong khi đó, Rosé hợp tác với Yves Saint Laurent và Tiffany & Co.

Những thỏa thuận đó, cùng với vô số quảng cáo, chương trình truyền hình, tạp chí của không chỉ BlackPink mà các nghệ sĩ khác trong công ty giúp YG Entertainment có thể thoải mái hơn về thời gian phát hành sản phẩm âm nhạc.

“Với tư cách một nghệ sĩ Kpop, BlackPink mất nhiều thời gian để phát hành nhạc mới. Nhưng với tư cách nghệ sĩ nhạc pop, thời gian này không quá lâu”, nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon cho biết. Ông giải thích BlackPink đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu như những ngôi sao nhạc pop Taylor Swift và Miley Cyrus. Những người này cũng mất một hoặc hai năm, thậm chí ba năm để phát hành album mới.

“Trong quá khứ, BlackPink thường phát hành đĩa đơn và với tốc độ nhanh hơn. Giờ đây họ chuyển sang phát hành các full album. Do đó, họ mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Nói một cách đơn giản, BlackPink giờ đã trở thành một ngôi sao nhạc pop toàn cầu, chứ không chỉ là nhóm nhạc Kpop địa phương. Đó là một kỳ tích”, nhà phê bình nhấn mạnh.

BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink. Năm nay, BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn ở vị trí "headliner" của lễ hội âm nhạc Coachella.

Ra mắt vào tháng 8/2016, các thành viên trong nhóm nhạc chuẩn bị phải đưa ra quyết định có nên gia hạn hợp đồng với YG hay không. Hợp đồng độc quyền của các thành viên với công ty đã đến thời hạn 7 năm. Nếu họ quyết định đi theo con đường riêng, đó có thể là một đòn giáng mạnh vào YG Entertainment.

