Đằng sau quả xoài hơn 5 triệu đồng

Bằng cách sử dụng kết hợp các yếu tố tự nhiên từ nhiều mùa khác nhau, một nông dân ở Nhật Bản đã có thể trồng ra những quả xoài đắt nhất thế giới.

Xoài của ông Nakagawa trồng được bán với giá 230 USD/quả. Ảnh: Bloomberg.

Mặc chiếc áo tank top màu trắng bên trong nhà kính đầy hơi sương tại trang trại của mình ở Otofuke trên đảo Hokkaido, ông Hiroyuki Nakagawa hái những quả xoài chín để chuẩn bị đóng gói và vận chuyển.

Vào một ngày đẹp trời trong tháng 12/2022, nhiệt độ bên ngoài là -8 độ C, nhưng bên trong nhà kính, nhiệt độ lại là 36 độ C.

Ông Nakagawa đã trồng xoài ở vùng Tokachi đầy tuyết của hòn đảo cực Bắc Nhật Bản từ năm 2011 và bán chúng với giá 230 USD (khoảng 5,4 triệu đồng) mỗi quả. Trước đó, ông chưa bao giờ nghĩ thử nghiệm về canh tác bền vững của mình một ngày nào đó sẽ mang lại những quả xoài đắt nhất thế giới.

“Lúc đầu, không ai xem trọng tôi cả”, ông Nakagawa, 62 tuổi, chia sẻ. Ông Nakagawa chuyển sang trồng xoài sau nhiều năm kinh doanh dầu mỏ. Theo Bloomberg, việc giá dầu tăng cao đã thuyết phục ông về sự cần thiết phải thay thế nhiên liệu hóa thạch.

Bí quyết

Dưới sự hướng dẫn của một nông dân trồng xoài khác từ tỉnh Miyazaki, ông Nakagawa đã thành lập trang trại của mình, cũng như công ty khởi nghiệp Noraworks Japan. Người nông dân từ tỉnh Miyazaki cho rằng việc trồng loại quả này trong những tháng mùa đông là khả thi.

Vài năm sau, ông Nakagawa đăng ký nhãn hiệu xoài của mình là Hakugin no Taiyo, có nghĩa là “Mặt Trời trong tuyết” (Sun in the Snow).

Bí quyết của ông Nakagawa là sử dụng hai nguồn tài nguyên thiên nhiên nổi tiếng ở quê hương Hokkaido - tuyết và suối nước nóng onsen.

Ông dự trữ tuyết từ những tháng mùa đông và sử dụng nó vào mùa hè để làm mát nhà kính, từ đó “đánh lừa” các loại cây trái để khiến chúng nở hoa muộn. Sau đó, vào mùa đông, ông sử dụng suối nước nóng tự nhiên để làm ấm nhà kính và thu hoạch khoảng 5.000 quả xoài trái vụ.

Ông Nakagawa có thể thu hoạch xoài trong nhà kính vào mùa đông. Ảnh: Noraworks Japan.

Quá trình này cho phép xoài chín trong những tháng lạnh hơn, khi có rất ít côn trùng xung quanh chúng, đồng nghĩa với việc không sử dụng thuốc trừ sâu.

Khí hậu với độ ẩm thấp của Hokkaido cũng làm giảm nhu cầu về hóa chất diệt trừ nấm mốc. Không những vậy, thu hoạch vào mùa đông - khi số lượng công việc của nông dân giảm - giúp ông dễ dàng thuê lao động hơn vào thời điểm Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.

Theo Kyodo, mùa thu hoạch xoài của Noraworks kéo dài từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 1.

Nhờ vào cách tiếp cận bền vững này, ông Nakagawa tuyên bố xoài của mình ngọt hơn nhiều so với xoài bình thường, với hàm lượng đường cao hơn khoảng 15 độ brix. Những trái xoài của ông còn mịn như bơ và không có xơ.

Mục tiêu đầy tham vọng

Yếu tố mới lạ về cách trồng xoài này đã thu hút khách hàng cũng như các nhà bán lẻ. Vào năm 2014, cửa hàng bách hóa Isetan đã trưng bày một trong những quả xoài của ông tại cơ sở Shinjuku ở Tokyo và sau đó nó được bán với giá gần 400 USD .

Thông tin về mức giá ngất ngưởng dành cho một quả xoài đã ngập tràn các mặt báo, khiến nó nhận được sự chú ý nhiều hơn và trở thành một mặt hàng khó kiếm.

Trên website bán hàng chính thức, khách hàng thường được chào đón bằng dòng chữ “Sold out” (Hết hàng) với phông chữ lớn màu đỏ đậm.

Khách hàng của ông Nakagawa bao gồm các chủ nhà hàng như nữ đầu bếp xuất sắc châu Á 2022 Natsuko Shoji - người sử dụng trái cây trong món bánh hoa xoài của mình.

Xoài của ông Nakagawa đã được xuất khẩu tới nhiều quốc gia. Ảnh: Noraworks Japan.

Ông cũng vận chuyển xoài ra nước ngoài cho các nhà bán lẻ cao cấp, chẳng hạn chuỗi cửa hàng City’super ở Hong Kong.

Kể từ đó, ông Nakagawa phát hiện thêm nhiều lợi ích bất ngờ của việc trồng trọt vào mùa đông. “Vì chúng tôi không sử dụng thuốc trừ sâu, công ty trà Lupicia đã tìm đến và muốn sử dụng lá xoài của chúng tôi để làm trà xoài”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Nakagawa vẫn chưa hài lòng. Ông đặt mục tiêu nâng cao giá trị các sản phẩm nhiệt đới khác bằng phương pháp tương tự để biến Tokachi thành một trung tâm sản xuất trái cây vào mùa đông và thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Ông đang để mắt đến đào - một loại trái cây ngon ngọt khác được biết là phát triển mạnh ở vùng khí hậu ấm hơn. “Tôi thích xoài, nhưng trời ơi, tôi còn thích đào hơn nữa”, ông chia sẻ.