Đằng sau phát ngôn gây tranh cãi của Selena Gomez

Selena từng nói chỉ có Taylor Swift là bạn thân trong ngành. Phát ngôn của cô gây tranh cãi và bị coi là vô ơn với người bạn khác.

"Tôi không bao giờ hòa nhập được vào nhóm những cô gái nổi tiếng. Người bạn thân duy nhất của tôi trong giới là Taylor Swift. Bởi vậy, tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về thế giới của họ".

Đó là bày tỏ của Selena Gomez trên tạp chí Rolling Stone, châm ngòi cho những tranh cãi. Rất đông tài khoản mạng chỉ trích Gomez vô ơn khi không nhắc Francia Raisa, người bạn đã bất chấp nguy hiểm để hiến cho cô quả thận cách đây 5 năm.

Ngay cả Raisa, sau phát ngôn của Gomez, cũng nhấn nút hủy theo dõi tài khoản bạn mình. Sự khăng khít giữa cả hai chính thức rạn nứt.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, The Things cho rằng việc Gomez nói "chỉ có Taylor Swift là bạn thân" không thể đánh giá sai hay đúng. Những chia sẻ của cô có lý do đằng sau đó. Giữa chốn showbiz đầy rẫy thị phi và giả tạo, hai ngôi sao hàng đầu vẫn duy trì được tình chị em bền vững suốt hơn 14 năm.

Tình bạn đẹp giữa Selena Gomez và Taylor Swift

Selena Gomez và Taylor Swift lần đầu gặp nhau khi cùng hẹn hò anh em nhà Jonas hồi năm 2008 (Gomez yêu Nick còn Swift là bạn gái Joe). Họ nhanh chóng trở thành bạn thân và Gomez thường gọi Swift là "chị gái".

Theo People, giọng ca Love Story luôn là người đầu tiên cho Gomez lời khuyên mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là vào giai đoạn cựu diễn viên Disney yêu và chia tay Justin Bieber, cũng như thời điểm Gomez phải chiến đấu với bệnh tật, rối loạn tâm lý.

Một nguồn tin nói với E! News vào năm 2019 Gomez "chỉ xem Taylor như chỗ dựa và coi cô ấy là một trong những người thân, đáng tin tưởng nhất". Dù thường xuyên đi công tác, Swift chưa bao giờ quên hỏi han và ngừng dõi theo hành trình vực dậy của đàn em.

Ở hoàn cảnh của mình, vì từng là nạn nhân của body shaming và bắt nạt trên mạng, Gomez có dày kinh nghiệm đáp trả dư luận. Cô đã chia sẻ điều đó cho Swift. Không chỉ thế, Gomez thường xuyên góp mặt trong đêm diễn của bạn thân, cổ vũ và chúc mừng Swift chiến thắng các lễ trao giải. Họ còn cùng nhau kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống.

Selena Gomez chia sẻ khoảnh khắc đời thường thân thiết bên Taylor Swift. Ảnh: @selenagomez.

Hàng nghìn khán giả đã chứng kiến khoảnh khắc Gomez bất ngờ xuất hiện hòa giọng cùng đàn chị ở một số tour diễn. Nữ ca sĩ thậm chí tham gia MV Bad Blood của Swift mà không nhận một đồng cát-xê.

Hồi năm 2016, khi Kim Kardashian công khai đoạn ghi âm cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Swift và Kanye West lên mạng xã hội, Gomez nhanh chóng đăng dòng tweet bênh vực bạn mình. Cô bức xúc viết: "Tại sao mọi người không dùng tiếng nói của mình cho những thứ quan trọng hơn?".

Trải lòng với WSJ gần đây, Swift và Gomez đã tâm sự về tình bạn lâu năm của họ. Gomez nói hai người đều trải qua những thăng trầm, sự kiện tồi tệ trong đời cùng lúc. May mắn, cô được người chị gái chỉ dạy nhiều điều về cách hành xử khi còn trẻ.

Ngồi cạnh bên, Swift lựa chọn những câu chữ dễ khiến Gomez xúc động. Cô nhấn mạnh: "Tình bạn chất lượng này sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi là người dễ tha thứ cho những ai làm tổn thương mình. Nhưng tôi không chắc bản thân có thể bỏ qua cho những người đã làm hại Sel".

Bí quyết duy trì tình bạn

Selena Gomez và Taylor Swift chung nhiều sở thích, từ âm nhạc, xem phim cho tới độ cuồng mua sắm không thua kém nhau. Sao phim The Only Murders In The Building cho hay cứ có thời gian rảnh, điều đầu tiên cô nghĩ đến là rủ rê Swift đi tiêu tiền.

"Chúng tôi có thể đi với nhau mọi lúc. Tôi và chị ấy dạo quanh trung tâm thương mại, xem phim, tụ tập cùng hội chị em. Bạn biết đấy, chúng tôi có thể đi mọi nơi", Gomez kể trong trạng thái hào hứng.

Tại điểm dừng chân Rose Bowl trong chuyến lưu diễn Reputation năm 2018, Swift và Gomez đã song ca bản hit Hands to Myself. Trên sân khấu, tình cũ Justin Bieber chia sẻ về bạn thân: "Lý do Taylor là một trong những người bạn tốt nhất của tôi là chị ấy chưa bao giờ hoài nghi, phán xét về quyết định của tôi".

Đáp lại những bày tỏ có cánh này, giọng ca sinh năm 1989 gửi lời cảm ơn bạn thân vì đã động viên, dành sự chân thành tuyệt đối cho cô. Swift tin rằng nếu không có gia đình và Gomez bên cạnh, cô chưa chắc trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

"Từ tận đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn cô gái xinh xắn, mạnh mẽ và độc lập nhất tôi từng gặp. Sel là người bạn tuyệt nhất của tôi", Swift nhắn nhủ thêm.

Hai ngôi sao trình diễn ca khúc Hands to Myself trên sân khấu sân vận động Rose Bowl. Ảnh: Metro.

Khen ngợi nhau trên truyền thông là một phần, song có những chuyện họ chưa bao giờ công khai. Như Gomez đã tâm sự, tình bạn giữa cô và Swift thắm thiết hơn nhiều người nghĩ.

"Tôi không cảm thấy phải chia sẻ mọi thứ trên báo. Chúng tôi có thể không cùng quan điểm một số vấn đề, nhưng tôi và chị ấy luôn giữ thái độ tôn trọng nhau", Gomez nói.

Theo The Things, Swift và Gomez nổi tiếng khi còn rất trẻ nên dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Thêm vào đó, hai cô gái đều hướng tới những giá trị giản dị nhất, và đây chính là lý do giúp tình bạn của họ bền vững.