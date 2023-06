Đằng sau phản ứng đòi đổi diễn viên Lãnh Thanh trong phim Việt

Phim truyền hình "Nơi giấc mơ tìm về" vẫn không tạo được hiệu ứng tốt dù đã bước sang tập 20. Diễn xuất của NSND Lê Khanh, Lãnh Thanh gây tranh luận.

Theo diễn biến mới nhất của phim, lúc này nam chính Gia An (Lãnh Thanh) đã tập trung hơn cho công việc tại công ty gia đình, không còn làm theo kiểu đối phó như trước. Bà Lan (NSND Lê Khanh) cảm thấy hài lòng với cháu trai. Cũng nhờ đó, bà dành thời gian nhiều hơn tại viện dưỡng lão - nơi bà có đóng góp cổ phần.

Về phía Phương (Việt Hoa), do chưa được Gia An đồng ý cho thôi việc, cô vẫn ở lại, tiếp tục đồng hành cùng anh. Vốn là trợ lý đắc lực của bà Lan, Phương có nhiều kinh nghiệm để giúp đỡ một người còn "non" và tính cách bốc đồng như Gia An. Và cũng từ đây, Gia An dần nảy sinh tình cảm với Phương, muốn chăm sóc, bảo vệ cô. Phương bắt đầu có thiện cảm, không còn ghét Gia An như những ngày đầu.

Nhưng trớ trêu là đúng lúc này, người yêu cũ Mai Anh (Minh Thu) phát hiện có thai với Gia An. Cô ngày càng ghen tuông, tức tối với Phương. Bà Lan hết lòng ủng hộ Mai Anh, nhưng ngược lại, Gia An tỏ ra hờ hững vì không còn tình cảm.

So với 10 tập phim đầu tiên, tác phẩm chiếu trên khung giờ vàng VTV hiện tại có dấu hiệu được khán giả quan tâm hơn. Các bình luận, nhận xét về phim, lượng tương tác trên fanpage tăng so với trước. Nhưng nhìn chung Nơi giấc mơ tìm về vẫn tồn tại những điểm trừ, khiến phim bị "đuối", hiệu ứng kém.

Kịch bản thiếu hấp dẫn

20 tập đã trôi qua, song dường như phim chưa có tình tiết, phân đoạn cao trào. Từ biến cố của công ty thực phẩm sạch Lala, cho đến chuyện bà Lan tại viện dưỡng lão, rồi vấn đề tình cảm của Gia An, mọi thứ được ví như "mớ bòng bong" rời rạc, rối rắm. Nội dung kịch bản, lời thoại của các nhân vật đều thiếu điểm nhấn, khiến người xem dễ dàng quên ngay sau khi xem.

Nhân vật bà Lan, người phụ nữ quyền lực, gây hụt hẫng cho khán giả.

Đầu tiên phải nói đến nhân vật bà Lan - vốn được xây dựng là người phụ nữ quyền lực, sắc sảo, một mình chèo lái công ty suốt nhiều năm. Bà Lan ban đầu được kỳ vọng sẽ là nhân vật trọng tâm, ẩn chứa những điều thú vị và bất ngờ. Thế nhưng, sau hàng chục tập phim, nhân vật này vẫn hiện lên mờ nhạt, gây hụt hẫng, chưa đúng hình tượng "bà nội lắm chiêu" như lời giới thiệu.

Cách bà Lan dễ dàng chấp nhận Mai Anh, ngay lập tức đưa về nhà chăm sóc khi biết tin cô mang thai, thậm chí tính chuyện kết hôn khiến khán giả thắc mắc. Trong video giới thiệu tập 21, bà Lan nhẹ nhàng nói với Mai Anh: "Kể ra tuổi cháu và Gia An kết hôn cũng được rồi đấy. Mà năm nay làm đám cưới cũng thuận. Để bà xem cụ thể ngày giờ thế nào. Nhưng trước tiên cháu và Gia An sắp xếp để về xin phép gia đình".

Khi ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) hỏi về gia thế Mai Anh, bà Lan nhẹ nhàng đáp: "Tôi cũng chỉ nghe nói bên gia đình đó kinh doanh đa ngành nghề. Tóm lại là không đơn giản đâu, hơi phức tạp. Nhưng tôi tin con Mai Anh không làm gì hại đến thằng bé đâu. Nhưng tôi lại thấy mừng, cuối cùng cũng có đứa đủ bản lĩnh, đủ tình yêu để giữ chân thằng bé lại. Tôi nói thật, một đứa lông bông như thằng Gia An, không biết lúc nào mới để cho tôi yên".

Nhiều ý kiến bình luận tại sao một doanh nhân thành đạt, từng trải như bà Lan lại suy nghĩ đơn giản, quyết định chuyện hệ trọng cả đời của cháu trai - người kế thừa - chỉ bằng câu "nghe nói thế". Khán giả cho rằng chi tiết này vô lý, cũng là nguyên nhân khiến hình tượng bà Lan bị nửa vời, không đặc sắc.

Trong phim này, diễn xuất của nghệ sĩ gạo cội chưa để lại ấn tượng. Ở nhiều phân đoạn, lời thoại, lối diễn của nhân vật mang nét đặc trưng sân khấu kịch, nên chưa thuyết phục được khán giả.

Nam chính liên tục gây tranh luận

Trong vai Gia An, có thể nói màn hóa thân của Lãnh Thanh nhận nhiều bình luận tiêu cực. Trong khoảng 10 tập đầu, không ít ý kiến trên fanpage đòi đạo diễn đổi diễn viên. Từ diện mạo, cách diễn cho đến thoại của nhân vật đều bị chê không phù hợp. Lãnh Thanh chưa thể hiện ra "chất" một công tử nhà giàu, ngông cuồng, ngạo mạn và chịu chơi. Trong đó, đài từ là điểm hạn chế dễ thấy, nhất là ở những phân cảnh tranh cãi giữa Gia An - Mai Anh,

Đối diện với loạt ý kiến trái chiều, Lãnh Thanh cho biết anh tiếp nhận và lắng nghe những phản hồi khen chê. Nam diễn viên thừa nhận khuôn mặt và nét diễn của anh phù hợp hơn trên những khung hình điện ảnh và kém hiệu quả với phim truyền hình.

Trong những tập gần đây, phản ứng của khán giả dành cho vai nam chính khả quan hơn. Tạo hình, trang phục, phong thái của nhân vật Gia An đã cải thiện, không còn quá gượng gạo. Với phân cảnh Gia An chăm sóc Phương bị ốm, sự tương tác giữa hai diễn viên được khen ăn ý. Trên diễn đàn phim, một bộ phận khán giả đang "đẩy thuyền" cho cặp nhân vật này.

Nhân vật Gia An do Lãnh Thanh đóng vấp phản ứng tiêu cực.

Với hai vai nữ Phương - Mai Anh, diễn xuất của Việt Hoa và Minh Thu tương đối ổn định, ít gây tranh cãi. Tuy nhiên, tính cách xấu xí, ngang ngược, ồn ào của Mai Anh khiến vai diễn bị ghét. Các tình tiết xoay quanh nhân vật này bị chê làm lố đến vô lý, chẳng hạn cô luôn lớn tiếng, hành xử “chợ búa”, đá xéo Phương ngay cả khi ở công ty. Ngoài ra, tình huống Mai Anh đi bar chơi, say xỉn xuất hiện liên tục, khiến người xem ngán ngẩm.

Theo giới thiệu từ đầu phim, sau này, thông qua Mai Anh, Gia An phát hiện sự thật rằng bà Lan không phải bà ruột của mình. Không những thế, bà Lan còn liên quan đến cái chết của bố mẹ Gia An, khiến anh mắc kẹt giữa thù hận và ơn huệ. Như vậy, đây có thể chính là giai đoạn cao trào, kịch tính nhất của tác phẩm. Liệu phim có tăng hiệu ứng hay không, điều này phụ thuộc không nhỏ vào diễn xuất của hai gương mặt chủ chốt - NSND Lê Khanh và Lãnh Thanh.